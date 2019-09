In der Lüdenscheider Oberstadt: Parkpalette wird zum Solar-Parkhaus - für E-Autos

Genossenschaft sucht Anteilseigner

Lüdenscheid – Das erste „Solar-Parkhaus“ der Region entsteht in der Lüdenscheider Oberstadt. Bürger können sich mit dem Kauf von Genossenschaftsanteilen an der Photovoltaik-Anlage beteiligen. Noch in diesem Jahr soll sie Strom liefern.