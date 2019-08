Novelis: Kritik und Unverständnis gegenüber Schließungsplänen

angesichts der "allgemein guten Beschäftigungslage"

Ich frage mich, wo der Lüdenscheider Geschäftsstellenleiter der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer (SIHK), Claus Hegewaldt, dem diese Worte im Artikel zugeordnet werden, lebt. Die Einschläge einer sich stromverschnellend nähernden Wirtschaftskrise bemerkt doch wohl jeder, sofern nicht digital und/oder geistig völlig weggetreten. Wer sich in diesem Land in dieser Situation noch traut, die Menschen mit solchen Parolen zu verar...... (Entschuldigung, aber da platzt mir der Kragen!), sollte dringend mal den Zorn der Erwerbstätigen zu spüren bekommen. Sie sind doch diejenigen, die in erster Linie zu spüren bekommen, wenn Arbeitsplätze und/oder ganze Berufsbilder verschwinden, da Märkte wegbrechen oder Produktionsprozesse durch Digitalisierung keine oder weniger Menschen benötigen.

"Arbeit-von-Morgen-Gesetz" ist Opium fürs Arbeitervolk

Zu dieser Weichspüler-Demagogie passt auch die Ankündigung von Arbeitsminister Heil für "sein" "Arbeit-von-Morgen-Gesetz". Das will er im Herbst auf den Weg bringen will. Nett gemeint, nur leider Jahre zu spät. Die vierte industrielle Revolution (Industrie 4.0) ist in vollem Gange, und sie wird uns in den nächsten Jahren einen Arbeitsplatzabbau in nie gekannter Höhe bescheren.

Fazit lokal wie (inter-)national

Wenn sich Erwerbsmöglichkeiten verringern, wenn sich wirtschaftliche Rahmenbedingungen verschlechtern, wenn Steuern weniger stark sprudeln muss kooperativ und agil gehandelt werden, und jeder muss ganz schnell seinen Ar... (2e Entschuldigung!) hochkriegen.