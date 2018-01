So heißt das Lüdenscheider Neujahrs-Baby

Lüdenscheid - Katerina und Agron Alia strahlen mit Henry um die Wette, wenn sie das kleine Mädchen mit dem Namen Victoria anschauen.

„Wir sind so glücklich“, sagen die Eltern von Victoria. Die nämlich erblickte als Neujahrsbaby am ersten Tag des Jahres 2018 um 18.22 Uhr in der Berglandklinik mit einer Größe von 49 Zentimetern und einem Gewicht von 2772 Gramm das Licht der Welt.

„Endlich haben wir ein Mädchen und sie ist so hübsch“, fügen sie noch hinzu. Und Henry als nun fast fünfjähriger großer Bruder verspricht, gut auf sein Schwesterchen aufzupassen. „Wir werden in der Berglandklinik sehr gut betreut“, schwärmt die Mutter von Victoria. „Die Geburt war sehr gut. Für mich ist Doktor Kourtis der beste Arzt und die Hebamme Beate war super.“

Seit 2014 lebt die Familie in Lüdenscheid und fühlt sich hier auch sehr wohl. „Es ist eine gute Stadt, in der es sich gut leben lässt“, sagen die Alias noch.