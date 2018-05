Anklage wegen versuchten Heimtücke-Mordes

Weil er in der Nacht des 6. Dezember 2017 mit einem Messer über seine schlafende Ehefrau hergefallen sein soll, muss sich ein 61-jähriger Lüdenscheider ab kommendem Mittwoch vor dem Schwurgericht verantworten.

Die Anklage der Staatsanwaltschaft Hagen lautet auf versuchten Heimtückemord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Wie das Landgericht Hagen mitteilt, hat es schon seit Jahren Spannungen zwischen den Eheleuten gegeben. Sie schliefen getrennt voneinander.

In der Tatnacht soll der Angeklagte in das Zimmer seiner Frau gegangen sein und mehrfach mit einem Messer mit 20 Zentimetern Klingenlänge auf sie eingestochen haben. Laut Staatsanwaltschaft rief er dabei: „Ich bringe dich um, so wie ich es immer schon wollte.“

Das Opfer trug Stichverletzungen in Gesicht und Hals davon. Vor der Attacke hat der Mann den Ermittlungen zufolge die Türen zu anderen Zimmern abgeschlossen, in denen ebenfalls Familienmitglieder schliefen.

Zwei Verwandte stürzten sich demnach auf den 61-Jährigen und hinderten ihn daran, die Tat zu vollenden. Ein weiterer Zeuge brach die Wohnzimmertür auf, zog den bewaffneten Mann von seiner Frau weg und sperrte ihn in der Toilette ein.

Das Schwurgericht tagt unter Vorsitz von Richter Marcus Teich. Die Verteidigung übernimmt der Lüdenscheider Rechtsanwalt Frank-Peter Rüggeberg. Es sind zunächst vier Verhandlungstage anberaumt.

Der Prozess vor dem Schwurgericht beginnt am Mittwoch um 9 Uhr und findet im Saal 201 des Landgerichts Hagen statt.