Mann verkauft in Lüdenscheid Drogen an 14-Jährige

Lüdenscheid - Er soll reichlich Marihuana verkauft haben, auch an 14-jährige Kiffer. Nun muss der Dealer mit einer empfindlichen Freiheitsstrafe rechnen.

Die 6. große Strafkammer des Landgerichts Hagen hat es offenbar mit einem unbelehrbaren Wiederholungstäter zu tun. Ab Mittwoch sitzt ein 23-jähriger Lüdenscheider abermals wegen bewaffneten Drogenhandels auf der Anklagebank.

Erst Ende April vergangenen Jahres hat ihn dieselbe Kammer wegen gleichlautender Vorwürfe zu einer Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren verurteilt. Gegen den Richterspruch hatte der Verurteilte Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt.

Ob das Urteil des Landgerichts von den Karlsruher Richtern tatsächlich revidiert wird, darüber ist nach Auskunft der Justiz noch nicht entschieden. Der Lüdenscheider blieb zunächst auf freiem Fuß.

Großzügige Chance nicht genutzt

Ihm war in Aussicht gestellt worden, nach einem 21-monatigen Gefängnisaufenthalt für zwei Jahre stationär in eine Entziehungsanstalt verlegt und anschließend – nach der Hälfte des verhängten Strafmaßes – entlassen zu werden.

Diese Chance hat der Mann nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft aber nicht genutzt. Im Gegenteil:

Laut Anklage verkaufte er in der Zeit zwischen dem Sommer vergangenen Jahres und Januar 2019 in Lüdenscheid weiter Marihuana. Dabei soll er in 17 Fällen „Gras“ an 14-jährige Kiffer verkauft haben.

Bei einer Durchsuchung in seiner Wohnung fanden Drogenfahnder am 4. Januar knappt 140 Gramm Marihuana. Griffbereit daneben lag demnach ein Baseballschläger, um seinen Drogenbesitz notfalls verteidigen zu können, heißt es in der Anklageschrift sinngemäß.

Strafrahmen von einem Jahr bis zu 15 Jahren

Die Polizei nahm den Mann fest, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Für jeden einzelnen Fall der unerlaubten Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 15 Jahren vor.

Und für jeden Fall des bewaffneten Handels mit Drogen in nicht geringer Menge droht dem Angeklagten eine Gefängnisstrafe von fünf bis 15 Jahren.

Die Strafkammer muss aber auch bei diesem Prozess erneut prüfen, ob bei dem Angeklagten eine Drogenabhängigkeit vorliegt und neben der Bestrafung seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet werden muss.

Richterin kennt den Angeklagten bereits

Den Vorsitz in der Hauptverhandlung führt Richterin Dr. Bettina Wendlandt, die den Angeklagten aus dem Verfahren vor gut einem Jahr bereits kennt. Da hatte der Lüdenscheider Rechtsanwalt Dirk Löber den damals 22-Jährigen verteidigt.

Diesmal vertritt Strafverteidiger Frank Becker aus Hagen die Interessen des Angeklagten. Für das Verfahren sind vier Verhandlungstage anberaumt.

Die Hauptverhandlung findet am 12. und 24. Juni sowie am 2. und 9. Juli, jeweils ab 9 Uhr, im Saal 247 des Landgerichts Hagen statt.