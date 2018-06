Wieder mutmaßlicher Dealer auf Anklagebank

Lüdenscheid - Abermals sitzt ein mutmaßlicher bewaffneter Drogendealer aus Lüdenscheid am Hagener Landgericht auf der Anklagebank.

Die 1. große Strafkammer am Landgericht Hagen eröffnet am Dienstag, 9.30 Uhr, die auf zwei Prozesstage anberaumte Hauptverhandlung in einem Verfahren gegen einen 44 Jahre alten Lüdenscheider.

Der Mann muss sich wegen bewaffneten Handeltreibens mit illegalen Drogen in nicht geringer Menge und unerlaubtem Besitz verantworten.

Anlässlich einer Durchsuchung der Wohnung des Angeklagten am 21. November 2016 fanden die Ermittler nach Mitteilung des Landgerichts 304 Gramm Amphetamin, 3,7 Gramm Ecstasy-Tabletten, 7,5 Gramm Marihuana und 4,1 Gramm Heroin.

Die Fahnder gehen davon aus, dass zumindest das Aufputschmittel Amphetamin zum gewinnbringenden Weiterverkauf bestimmt gewesen ist. Auf dem Kühlschrank, in dem das Amphetamin aufbewahrt war, lag zum Zeitpunkt der Durchsuchung eine Gaspistole, mit der der Drogenvorrat laut Staatsanwaltschaft Hagen notfalls verteidigt werden sollte.

Den Vorsitz in dem Prozess führt Richter Jörg Weber-Schmitz. Die Verteidigung übernimmt Rechtsanwältin Julia Kusztelak.