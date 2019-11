Neubau der Musikschule: Parkplatz gesperrt, Warten auf die Baufirma

Trotz der Ankündigung tat sich am Staberg am Montag noch nichts.

Lüdenscheid - Der Parkplatz an der Hochstraße, Ecke Staberger Straße ist wegen des Neubaus der Musikschule seit Montagmorgen gesperrt. Doch von einer Einrichtung der Baustelle ist noch nichts zu sehen.

Offiziell dürfen Autofahrer den Parkplatz neben dem Geschwister-Scholl-Gymnasium an der Hochstraße/Ecke Staberg seit Montagmorgen nicht mehr nutzen.

Die beauftragte Baufirma, hieß es in der vergangenen Woche, richte nun die Baustelle für die Errichtung der neuen Musikschule der Stadt ein. Doch einerseits war das Parkverbot am Montag zahlreichen Verkehrsteilnehmern noch egal.

Andererseits störte das auch nicht, denn von Baumaschinen oder einem Beginn der ersten Arbeiten war bislang nichts zu sehen. In seiner Sitzung am 4. November hatte der Rat der Stadt der Beauftragung der Tief- und Rohbauarbeiten für den Neubau am Staberg zugestimmt.

Über den Beginn der Arbeiten und der damit verbundenen Sperrung des Areals war aus dem Rathaus am Montag nichts zu erfahren.