"Jugend musiziert" mit guten Ergebnissen

Lüdenscheid - Herdecke und Lüdenscheid läuteten am Samstag die erste Runde des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ ein. In Herdecke, wo sich die Lüdenscheider Musikschülerin Jael Detering (Klarinette) mit 23 Punkten eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb in Wuppertal erspielte, traten die Holzbläser zur Solowertung an.

Von Isabella Schubert am Klavier begleitet, empfahl sich die Schülerin von Birgit Franz in der Altersgruppe IV (Jahrgänge 2002 und 2003) mit einem 1. Preis mit Weiterleitung für den Wettbewerb auf Landesebene. Die Städtische Musikschule Lüdenscheid war am Samstag Ausrichter des Regionalwettbewerbs Westfalen West in der Kategorie Klavier vierhändig oder an zwei Klavieren.

14 auswärtige Duos traten hier zu Wertungsvorspielen vor den Preisrichtern an. Lüdenscheider waren in dieser Kategorie nicht vertreten. Als Juroren bewerteten Brigitte Fischer (Dortmund), Ursula Rost (Dortmund) und Jochen Kötter (Hagen) die Wettbewerbsbeiträge der jungen Musiker. Seitens der Musikschule sorgte Andrea Ertz als Jurybegleiterin für einen reibungslosen Ablauf.

Mit einer Cafeteria, der Bereitstellung von Proberäumen zum Einspielen und sorgsamer Einweisung sorgte das Musikschul-Team für eine angenehme Atmosphäre. „Sehr gut vorbereitet, schöne Location“, lobten Eltern, die sich und ihre Kinder „gut aufgehoben“ in Lüdenscheid fühlten. Für die Cafeteria zeichnete einmal mehr der Verein der Freunde der Musikschule verantwortlich, der die Familien kostenlos mit belegten Brötchen, Kuchen, Obst und Gemüsesnacks verwöhnte.

Mit ihren zwei Flügeln war die Musikschule für die Ausrichtung des Klavierwettbewerbs geradezu prädestiniert. Die größte Gruppe unter den jungen Pianisten stellten die Jahrgänge 2008 und 2009 (Altersgruppe IB), für die der Wettbewerb auf die Regionalebene beschränkt ist. Hohe 24 Punkte (1. Preis) vergaben die Preisrichter darin an Melanie Czarny (Altena) und ihre Iserlohner Duo-Partnerin WuYo Sun. Wie ihre Lehrerin Joanna Mikolajczeyk von der Musikschule Lennetal verriet, spielen die beiden jungen Musikerinnen bereits seit drei Jahren erfolgreich zusammen.

Die einzige Weiterleitung des Tages erspielten sich Angelina Ochmann und Julia Schlee aus Hattingen in der Altersgruppe III mit 23 Punkten. Allein die Jüngsten – Takumi Alexis Ebmeyer und Haruki Aaron Ebmeyer aus Iserlohn – erhielten in der Altersgruppe IA die volle Punktzahl (25 Punkte). Mit der Solowertung der Blechbläser und starker Lüdenscheider Beteiligung fand der Wettbewerb am Sonntag in der Bergstadt seine Fortsetzung.