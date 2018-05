Lüdenscheider feiern Erfolge bei "Jugend musiziert"

Lüdenscheid/Lübeck - Acht Tage lang lachte die Sonne über der Hansestadt Lübeck und mit ihr rund 2600 Teilnehmer am Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. Qualifiziert hatten sich an Wertungsspielen - insgesamt 1700 an 30 Spielorten in und um Lübeck – aus Lüdenscheid Jakob Scheidtweiler, Michel Weber, Max Schmidt und Luca Reininghaus.

In der Altersgruppe VI (Gitarre) spielte Jakob Scheidtweiler in der Lübecker „Johannis-Loge Zum Füllhorn“ vor und erreichte mit 20 Punkten einen 3. Preis. In der Altersgruppe III (Posaune) schaffte Michel Weber, begleitet von Monika Schulte-Huermann, in der Freien Waldorfschule mit 21 Punkten ebenfalls einen 3. Preis. In der Altersgruppe V (Posaune) errang Max Schmidt mit 20 Punkten einen 3. Preis.

Am Dienstag spielte dann in der Altersgruppe VI (Tuba) im Hanseatischen Hof der Lüdenscheider Nachwuchsmusiker Luca Reininghaus. Mit 22 Punkten und in Begleitung von Andrea Ertz sicherte er sich einen 2. Preis. Bewertet wurden die Nachwuchsmusiker von rund 160 Fachjuroren. Zu den Höhepunkten, so heißt es seitens des Oragnisationsteam „Jugend musiziert“, zählten die Orgelwertungen, die in vier der bedeutenden Kirchen Lübecks stattfanden.

Die Orgel-Soiree in der Kirche St. Marien zählte zu den Attraktionen des Bundeswettbewerbs: Die erhabene Atmosphäre der schönen Kirchenräume in Lübecks Innenstadt mit ihrem Angebot prachtvoller Orgeln ermöglichte den jungen Organisten und dem zahlreich erschienenen Publikum ein unvergessliches Erlebnis. Bundesjugendministerin Dr. Franziska Giffey stellte beim 2. Preisträgerkonzert ihr Bekenntnis zur Bedeutung außerschulischer Bildung in den Vordergrund. Insgesamt 21 Ergebnisbekanntgaben fanden im Laufe der Wettbewerbstage statt, die Jugendlichen wurden dort mit Urkunden des preisstiftenden Bundesjugendministeriums ausgezeichnet und erhielten das Exemplar einer eigens für sie geschaffenen Druckgrafik von Armin Mueller-Stahl.

Insgesamt kostete die Durchführung des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ 2018 rund 800 000 Euro. Der Großteil der Förderung wurde von den beiden ständigen Förderern Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Sparkassen-Finanzgruppe aufgebracht. Auch in Lüdenscheid gehört die Sparkasse zu den Sponsoren, ohne die die Durchführung eines Wettbewerbes wie „Jugend musiziert“ nicht möglich ist. Der Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ ging am Mittwoch mit dem Matineekonzert mit Sonderpreisträgern und der Bekanntgabe von Sonderpreisen in die finale Runde. Die Lüdenscheider Nachrichten gratulieren den heimischen Nachwuchsmusikern zu ihren beachtlichen Erfolgen.