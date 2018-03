Lüdenscheider fahren zum Bundeswettbewerb

Lüdenscheid - Die Schüler der Städtischen Musikschule haben mit großem Erfolg am Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen. Folgende Ergebnisse wurden erzielt:

Jasmin Rusecki, Gitarre, Altersgruppe II, 21 Punkte, 2. Preis; Jakob Scheidtweiler, Gitarre, Altersgruppe VI, 23 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb; Dominik Gremmels, Christopher Langs, Aaron Schröder, Daniel Zahnow, Schlagzeug-Ensemble, Altersgruppe V, 21 Punkte, 2. Preis; Michel Weber, Posaune, Altersgruppe III, 23 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb; Maximilian Schmidt, Posaune, Altersgruppe V, 25 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb; Debora Janzen, Eufonium, Altersgruppe V, 21 Punkte, 2. Preis; Luca Reininghaus, Tuba, Altersgruppe VI, 24 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb und Jael Detering, Klarinette, Altersgruppe IV, 18 Punkte, 3. Preis.

Der Bundeswettbewerb findet in der Zeit vom 17. bis 24. Mai in Lübeck statt. „Jugend musiziert“, Deutschlands renommiertester Musikwettbewerb und das Leuchtturm-Projekt für musikalische Breiten- und Spitzenförderung, lädt mehr als 2 000 Nachwuchsmusiker nach Lübeck ein. Wer sich für den Bundeswettbewerb qualifiziert, hatte erfolgreich zwei vorausgehende Wettbewerbsrunden gemeistert. Die Teilnehmer werden um Punkte und Bundespreise und unter den Augen und Ohren der Öffentlichkeit wetteifern.

Die 1 500 Einzelwettbewerbe sind öffentlich und kosten keinen Eintritt. Zu hören sind die jungen Musiker in den Solo-Kategorien Blasinstrumente, Zupfinstrumente, Bass (Pop), Musical, Orgel und Besondere Instrumente und den Ensemblewertungen Klavier vierhändig, Duo: Klavier und ein Streichinstrument, Duo Kunstlied: Singstimme und Klavier, Schlagzeug-Ensemble und „Besondere Ensembles“.

In den 55 Jahren seines Bestehens haben mehr als eine dreiviertel Million Kinder und Jugendliche an „Jugend musiziert“ teilgenommen. Unzählige Male debütierten junge Musik-Talente, die heute zum Teil international bekannte Stars sind. Fünf Konzerte, alle in der Musik- und Kongresshalle der alten Hansestadt, runden die Festival-Tage ab, darunter drei Konzerte, in denen sich die aktuellen Bundespreisträger mit Ausschnitten aus ihren Wettbewerbsprogramme präsentieren.