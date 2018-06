Erkan und Lello spielen nach dem Deutschland-Spiel bei Dahlmann.

Lüdenscheid - Kurzfristig haben sich Erkan und Lello entschlossen, für die Lüdenscheider Fußball-Fans ein kleines Konzert zu geben.

Nach dem Samstagabend-Spiel der deutschen Mannschaft gegen Schweden wollen die beiden Musiker einen Einblick in ihr Können geben. Ab 22.30 Uhr spielen sie im Dahlmann-Saal an der Grabenstraße, in dem vorher das Spiel auf Großbildleinwand gezeigt wird.

Lüdenscheids derzeit wohl populärster Gitarrist Erkan wird mit seinem Partner Lello, der am Cajon für den richtigen Rhythmus sorgt, Fußball-Hymnen und andere Hits präsentieren.