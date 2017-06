Traumreise mit Musik und Text

In der Music-Store-Musikschule wurde das ungewöhnliche Projekt aufgenommen. Zum Schluss hin geht das Musikstück in einen Reggae über.

Lüdenscheid - Ein besonderes Musikprojekt stellten Steven Stegnitz und Ingo Starink in den Räumen der Music-Store-Musikschule an der Lösenbacher Landstraße vor. Finanziert vom Sozialwerk St. Georg produzierten die beiden Musiker gemeinsam mit Menschen der Tagesstätte St. Georg in Lüdenscheid ein ungewöhnliches Musikstück.

„Hierbei geht es vor allem darum, über die Klänge und die Lyrics, die wir als Team gemeinsam verfasst und komponiert haben, zu Emotionen zu finden“, erklärte Steven Stegnitz. Er ist als Mitarbeiter in der Tagesstätte St. Georg in der Kölner Straße 96 tätig, die ein Angebot für insgesamt 20 Menschen mit Assistenzbedarf vorhält. Mit komponiert und getextet haben Birk Arntz, Sabrina Rösener, Timothy Ludwig, Manfred Jüngling und andere. „Im Rahmen des insgesamt zwölfminütigen Stückes haben wir eine Traumreise musikalisch und textlich umgesetzt“, so Stegnitz weiter. „Im Grunde ist ein Konzeptwerk entstanden, das von einer fiktiven Person handelt, die durch die Welt schwebt und einiges dabei erlebt.“

Bevor die Beteiligten über den musikalischen Part nachgedacht haben, entstand in der Tagesstätte Sankt Georg der Text. Dessen Inhalte kleidete das Team dann gemeinsam mit Ingo Starink im Tonstudio in der Music-Store-Musikschule in entsprechende Klänge: „Im ersten Teil stellt das Stück tatsächlich noch eine Klangcollage dar. Wir haben uns überlegt, wie es wohl klingen mag, wenn ein Adler durch die Lüfte fliegt oder ein Drache Gitarre spielt.“ Am Ende des Werkes festigt sich dann schließlich die Struktur und geht in einen Reggae über.

Alle Beteiligten aus der Tagesstätte des Sozialwerks St. Georg sprachen Teile der Textpassagen ein, wobei Ingo Starink ein Making-Of-Video produzierte, das Ende Juni auf den Internetseiten des Sozialwerkes (www.sozialwerk-st-georg.de) und der Musikschule (www.musikschule-luedenscheid.de) online gehen wird. Doch unabhängig vom Ergebnis ist bei diesem Projekt der Weg das Ziel, denn es soll den Teilnehmern in erster Linie helfen, zu ihren Emotionen zu finden – ein Ziel, das angesichts der bestens aufgelegten Teilnehmer wohl erreicht worden ist.

So zeigte sich zum Beispiel Birk Arntz sehr zufrieden mit der gemeinsamen Arbeit und würde gerne wieder an einem weiteren Werk dieser Art mitarbeiten. „Mir hat die Erfahrung mit dem Musikprojekt wirklich etwas gebracht, denn ich konnte mich sehr gut auf den erarbeiteten Text einlassen“, betonte er. Auch Ingo Starink ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden. „Es ist immer wieder faszinierend, welche tollen Arbeiten auch Menschen ohne musikalischen Background mit viel Herzblut und Engagement zustanden bringen können“, erklärte der Musiker, Produzent und Leiter der Musikschule.

In der Vergangenheit hat die Musikschule an der Lösenbacher Landstraße bereits viele Kooperationen mit sozialen Einrichtungen vor Ort, wie zum Beispiel auch dem Johannes-Busch-Haus, durchgeführt, und möchte dies auch in der Zukunft beibehalten