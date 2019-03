50 000 Klicks für "Confusion Music"

Lüdenscheid – Für Musik begeisterte sich der Lüdenscheider Günter Kopietz, der heute unter dem Künstlernamen Gunnar Nanuk elektronische Musik produziert, schon früh. Seine Stücke, die er heutzutage bei sich zuhause im eigenen Studio aufnimmt, veröffentlicht er überwiegend auf der Musiker-Plattform Soundcloud, wo einige seiner Arbeiten derzeit international auf große Resonanz stoßen: „Mein Song ,Confusing Music' wurde allein im letzten Monat rund 50 000 Mal von Menschen aus der ganzen Welt angeklickt.“

Bereits 1985 entdeckte er seine Vorliebe für dieses Genre, zum Beispiel für die Kompositionen des in dieser Zeit extrem erfolgreichen französischen Musikers Jean-Michel Jarre, für sich und verspürte den Drang, selbst ähnliche Musik zu produzieren. „Ich kaufte mir ein Keyboard und spielte in einer Band mit, aber mein Beruf machte mir eines Tages einen Strich durch die Musiker-Karriere“, erinnert sich Kopietz, der sich 2012 nach einer 40-jährigen Tätigkeit als leitender Angestellter dazu entschloss, wieder Musik zu machen – diesmal auf einem professionellen Level.

Mehr als 1000 Kritiken hätten ihn allein zu „Confusing Music“ erreicht, und sie seien nahezu alle positiv ausgefallen. Gleiches gelte für den Song „Steig aus“, bei dem Berta-Luisa Dette alias Beludé als Sängerin zu hören ist.

„Wir haben Anfragen aus England von Interessenten bekommen, die den Song dort vermarkten wollen“, freut sich Kopietz, „aber ich überlege derzeit noch, ob es für mich sinnvoll ist, das Angebot anzunehmen.“ Finanzielle Aspekte stehen bei dem Lüdenscheider, der sich sehr für die Natur engagiert nicht an erster Stelle, wie er sagt. Vielmehr ist es die Liebe zur Musik, die mit ihren zahlreichen Anleihen bei der Weltmusik auch die Affinität ihres Schöpfers zur Natur zum Ausdruck bringt, die durch die moderne Zivilisation unterdrückt oder gar in ihrer Existenz bedroht werden.

Wenn Kopietz und seine Frau Urlaub machen, sind Pauschalreisen tabu, wie der Naturliebhaber betont: „Wir ziehen gerne mit dem Tipi los und erkunden auf diese Weise einsame Orte und ferne Länder.“ Kopietz stammt aus einer musikalischen Familie: „Meine Frau spielt Flöte und mein Sohn Klarinette, wobei beide eine klassische Ausbildung an ihren Instrumenten absolvierten oder absolvieren.“

Er selbst hat sich dagegen alles, was er über Musik, seine Keyboards und sein Equipment zur Musikproduktion weiß, selbst beigebracht. Gemeinsam mit seiner Sängerin Berta-Luisa Dette hat er sich für dieses Jahr noch einige Ziele gesetzt: „Wir werden uns an musikalischen Wettbewerben beteiligen.“ Auch möchte er einige seiner Stücke zu einer EP zusammenfassen, die Ende des Jahres erscheinen soll. „Ich belasse dabei alles in einer Hand, Produktion und Veröffentlichung finden in meinem Studio und unter eigenem Label statt“, stellt Kopietz klar.

Veröffentlicht werden soll das Werk dann über die gängigen Streaming-Plattformen. Ansonsten hält der Natur-Mensch wenig vom Internet und den sozialen Medien. Außer auf Soundcloud ist er nur in moderatem Umfang auf YouTube aktiv und engagiert sich lieber im realen Leben, zum Beispiel politisch beim Lüdensch