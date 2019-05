"Germany 12 Points" - aber bestimmt nicht von Klaus Sonnabend

Lüdenscheid - Den Lüdenscheider Musiker Klaus Sonnabend als Fan des European Song Contests zu bezeichnen, ist – gelinde gesagt – gelogen. Am Samstagabend fällt in Tel Aviv die Entscheidung über den Sieger-Song. Ein musikalischer Wettbewerb oder nur eine schillernde Show – wir haben Sonnabend nach seiner Meinung gefragt.

„Ich hab aus Versehen den norwegischen Beitrag gesehen, wo dieser Glatzkopf irgendwas trällert. Ich hab gedacht, mein Fernseher ist kaputt!“, sagt er, obwohl er die Daseinsberechtigung des Eurovision Song Contests nicht infrage stellt: „Das ist in Ordnung, dass die Leute das gucken. Ist so ein bisschen wie Religion – für mich ist das nichts. Da geht es nur um den ökonomischen Charakter – so muss man das sehen.“

Seit Netta mit ihrem Lied „Toy“ den ESC 2018 in Lissabon gewonnen und damit die Entscheidung für 2019 nach Israel geholt hat, laufen in zunächst 42, später dann 41 Ländern die Vorbereitungen für die nächste Runde. Lüdenscheid ist dabei gespalten – eigentlich wie der Rest der Nation. Die einen sind bekennende ESC-Fans und fiebern der Endausscheidung entgegen, die anderen können und wollen mit dem ESC nichts anfangen. So wie Klaus.

Er sagt: „Wenn Du fragst, wo ich den deutschen Beitrag sehe – ganz weit hinten!“ Warum? „Das ist ein langweiliges Lied und das gleiche wie im Jahr davor.“ Für unsere Zeitung hat sich der Lüdenscheider, der sich seit mehr als 20 Jahren professionell mit Musik umgibt und in Lüdenscheid die Music-Store-Musikschule betreibt, den Parforceritt durch die Musikbeiträge für den ESC im Internet angehört.

Lange hat er nicht dafür gebraucht: „Da reicht ein Takt. Dann weiß man als Musiker, ob das ‘ne aufgesetzte Popversion vor irgendwas ist, was mal gut gelaufen ist.“ Bis auf wenige Ausnahmen träfen die Liedbeiträge so gar nicht seinen Geschmack: „Dieses norwegische Ding zum Beispiel. Kennst du noch ,Barbie Girl’? So ähnlich ist das. Das Barbie-Girl und ein kerniger Glatzkopf dazu. Ich kann da wenig mit anfangen. Dann gibt’s da so eine Operntante mit einem 400 Meter hohen Kleid – die war einigermaßen gut. Holland und Schweden sollen weit vorn sein mit so einem Discoquatsch und einer Ballade. Aber das ist halt alles irgendwie gehaltlos, das ist kein Musikevent, sondern eine riesige Show. Kann man sich ja anschauen, wenn man das mag.“

Den Stellenwert sehe man ja auch daran, dass keine namhaften deutschen Musiker daran teilnehmen: „Fanta 4 zum Beispiel oder ein Herbert Grönemeyer. Das muss ja einen Grund haben, dass die nicht für Deutschland singen. Gut, für Nachwuchsmusiker könnte so ein Event gut sein, aber auch das sehe ich nicht. Man erinnert sich an skurrile Typen wie Guildo Horn und seine Orthopädischen Strümpfe. Oder Conchita Wurst. Kennt jeder noch. Aber sing mir mal das Lied vor!“ Und dass Deutschland zu den größten Geldgebern, den Big Five, gehört, und der deutsche Beitrag damit automatisch gesetzt ist, macht’s nichts besser.

+ Das Duo "Sisters" (Carlotta Truman und Laura Kästel ) tritt für Deutschland an. © NDR/Hendrik Lüders Den Auswahlmodus verstehe er schon lange nicht mehr: „Vor 30 Jahren, da hat man als Bub vor dem Fernseher gesessen und war begeistert von der Rhythmik fremder Länder. Heute ist das eher der Versuch, Erfolgreiches aus den Charts zu kopieren.“

Bleibt also kein gutes Haar an dem, was vor einem Jahrzehnt noch der „Grand Prix de Eurovision de la Chanson“ war? „Nööö, das will ich so nicht sagen. Das ist halt ‘ne Show. Aber ich arbeite mit Musikern zusammen, da interessiert sich keine Sau dafür. Und dass das ausgerechnet in Tel Aviv stattfindet... – klar kann man sagen, ‘ne Unterhaltungsshow, wo sie nebenan Leute erschießen. Aber die wollen vielleicht einfach zeigen, dass sie auch ein ganz normales Leben da haben.“

„Germany 12 Points“ kommt für Sonnabend so gar nicht infrage. „Tschechien, das wäre mir persönlich 12 Punkte wert. Und Irland zehn und Belgien acht Punkte. Bei den Iren, das hab ich mir länger als nur ein paar Takte angehört. Die Frau hat eine schön-soulige Stimme.“ Der deutsche Beitrag? Klaus sagt: „Der kommt in meiner Rechnung nicht vor.“