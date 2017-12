Altes Handwerk für einen Neuanfang

Das Schaufenster vom Pelzgeschäft Hippel an der Knapper Straße

Lüdenscheid - Mehr als 20 Jahre gab es das Pelzgeschäft Hippel an der Knapper Straße. Ursula Mayr-Hippel hat einiges aus dem Inventar des Ladens ihrer Eltern an die Museen übergeben. Dazu zählen Hutschachteln und das Kürschnerwerkzeug ihres Vaters. Auch eine Fotografie des dekorierten Schaufensters ist dabei.

Es sind Objekte, die für vieles stehen, was in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg das Leben in Lüdenscheid prägte.

Ursula Mayr-Hippel kam als Kind im August 1947 nach Lüdenscheid. Die Familie war aus Allenstein in Ostpreußen geflohen. Der Vater Bruno Hippel war bereits seit 1945 in der Bergstadt. Gemeinsam mit seiner Frau gründete er das Pelzgeschäft, das es bis 1973 gab.

Lebensgefühl der Wirtschaftswunderjahre

Es ist eins von vielen Beispielen dafür, wie Flüchtlinge und Vertriebene sich eine neue Existenz aufgebaut haben, mit ihrem mitgebrachten Können. Gleichzeitig dokumentiert es das Lebensgefühl der Wirtschaftswunderjahre – teure Pelze, hochwertige Hüte und Schirme als Symbol für den Aufschwung, der das Leid des Krieges und der Nachkriegszeit zunächst vergessen ließ.

+ Hutschachtel und Kürschnerwerkzeug © Nougrigat Die Hutschachteln sind außerdem ein Dokument für die Mode der damaligen Zeit: Die elegante Frau trug Hut – und der Mann sowieso, in den 1950er- und teilweise auch noch den 60er-Jahren ein absolutes Muss.

Und dann ist da noch das Kürscherwerkzeug: Eine Hinterlassenschaft traditionellen Handwerks, das es so heute kaum noch gibt.