Musterbuch aus der Mitte des 19. Jahrhunderts

Lüdenscheid - Heute ist es allzu selbstverständlich, dass man sich ein Produkt, für das man sich interessiert, im Internet ansieht, am besten mit Bildern aus allen Perspektiven und mit allen wesentlichen Informationen versehen. Das gilt für Privatkunden und Firmen gleichermaßen. Vor 200 Jahren, als weder das Internet noch die Fotografie existierten, war es weitaus komplizierter, seine Produkte an die Kunden zu bringen. So gab es zum Beispiel Musterbücher wie dieses.

Fest in Leder gebunden, enthält es auf etlichen Seiten – wie sollte es in Lüdenscheid anders sein – Metallknöpfe in den unterschiedlichsten Ausführungen und Größen. Sie sind an die feste Pappe genäht und ermöglichten dem potenziellen Kunden das Blättern, wie man es heute aus gedruckten Katalogen kennt. Es finden sich darin unter anderem Knöpfe von mehreren Zentimetern Durchmesser, mal relativ schlicht nur aus Metall, mal verziert mit farbigen Edelsteinen, zum Teil aber auch sehr filigran gearbeitet. Außerdem enthält es verschiedene Schnallen.

Fast 230-jährige Firmengeschichte

Von solchen Musterbüchern Lüdenscheider Unternehmen gibt es etliche im Depot der Museen. Das hier gezeigte ist eines der ältesten der Sammlung. Es stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und ist eines von mehreren der Firma P.C. Turck. Diese wurde 1791 von Peter Caspar Turck als Metallknopffabrik am damaligen Stadtrand von Lüdenscheid gegründet. Heute befindet sich das Unternehmen, das sich immer noch im Familienbesitz befindet, am selben Standort, der allerdings jetzt mitten in der Innenstadt liegt.