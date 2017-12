„Lunschet“ am äußersten Rand Westfalens verzeichnet

Die Karte stammt aus dem Jahr 1580 und der Autor selbst, Christian Schrot (1532-1608), hat vermerkt, was er zu seiner Zeit unter „ganz Westfalen“ verstand: Es war das „zum alten Sachsenland gehörende Westfalen, das durch die Weser von Ostwestfalen getrennt wird.“

Karten dienten in damaliger Zeit weniger der geografischen Orientierung, wie wir es heute von Straßenkarten kennen, als vielmehr der Darstellung von Territorien. Im Besitz der Museen befindet sich eine große Anzahl von Karten, insbesondere von Westfalen. Stellvertretend dafür steht dieses ausgewählte Stück. Denn es handelt sich um die älteste Karte, über die das Geschichtsmuseum verfügt.

Sie markiert damit den Anfang einer Reihe von kartografischen Quellen über die Entwicklung Westfalens: Anhand der Karten und ihrer Datierung lässt sich nachvollziehen, wie sich Westfalen entwickelt hat, welche Landstriche wann dazugehörten und welche Herrschaft regierte. Unter den verschiedenen Landesherren gab es auch immer wieder territoriale Verschiebungen.

+ Lüdenscheid ist als „Lunschet“ zwischen „Breckerfeldt“ und „Herschede“ eingezeichnet. © Nougrigat

Moderne Vermessungsmethoden und einheitliche Maße gab es indes noch nicht. Beides kam erst in der napoleonischen Zeit um den Beginn des 19. Jahrhunderts auf. Zuvor haben sich Kartenschreiber meist am Verlauf von Flüssen orientiert, und auch die Ausrichtung nach Norden war noch nicht üblich, wie es auch an dieser Karte zu erkennen ist.