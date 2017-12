Der Luftfahrtpionier Carl Berg

Lüdenscheid - Die Entwicklung der Luftschifffahrt Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist eng mit Lüdenscheid verbunden:

Der Industrielle und Ingenieur Carl Berg (1851-1906), der 1897 von Kaiser Wilhelm II. zum Kommerzienrat ernannt wurde, spielte dabei eine entscheidende, oft unterschätzte Rolle – in Kooperation mit, aber auch in starker Rivalität mit den „Erfindern“ David Schwarz (1850-1897) aus Ungarn und später mit Graf Zeppelin (1838-1917).

Unter anderem gehört in die Sammlung der Museen eine Grafik, die das Fluggelände zeigt, wo am 1. November 1897 zum ersten Mal ein lenkbares Luftschiff über Berlin fuhr. Carl Berg hatte diesen Start mit Unterstützung der preußischen Armee kurz nach dem Tod von David Schwarz veranlasst.

Gemeinsam hatten sie das erste Luftschiff aus Metall entwickelt und gebaut. Ab 1895 wurden die in Werdohl und Lüdenscheid gefertigten und montierten Teile in Berlin-Tempelhof zusammengesetzt. Zum Einsatz kam dabei ein leistungsstarker Vierzylindermotor verringerten Gewichts von Gottlieb Daimler.

Erster Zeppelin fliegt drei Jahre später

Diese erste Fahrt hatte nur mäßigen Erfolg. Das Luftschiff erreichte eine Höhe von 400 Metern und stürzte ab. Aber fest steht damit, dass es der Lüdenscheider Carl Berg war, der bereits drei Jahre vor Zeppelin ein Luftschiff fahren ließ. Schon vor dem Start in Tempelhof hatten die beiden Kontakt zueinander. Berg lieferte schließlich wesentliche Teile für LZ 1, das im Jahr 1900 auffuhr. Auch danach blieben Berg und Zeppelin in geschäftlicher Verbindung, zumal der Lüdenscheider durchaus eine führende Rolle bei der Entwicklung der Luftschiffe anstrebte, was zu heftigen Kontroversen führte. Wohl nicht zuletzt wegen seiner Erkrankung lenkte Berg ein und sagte weitere Lieferungen von Material zu, zumal sein Schwiegersohn Alfred Colsmann eine leitende Stellung in Zeppelins Unternehmung erhielt.

Aller Kontroversen zum trotz nahm der damals bereits sehr prominente Graf Zeppelin 1906 am Trauerzug für Carl Berg teil, wie der Lüdenscheider Generalanzeiger berichtete.