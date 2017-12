Propaganda bis ins Kinderzimmer

Lüdenscheid - Quartett-Spiele sind auch heute noch beliebt. Die Motive auf den Karten sind immer wieder neuen Moden unterworfen. Es gibt sie für Kinder, aber auch mit Motiven für Erwachsene. Sie werden für Werbezwecke eingesetzt – und auch als Medium der Propaganda. Wie diese Exponate verdeutlichen:

Es handelt sich um Kartenspiele aus der NS-Zeit und sie zeigen überdeutlich, wie das diktatorische Regime versuchte, alle Lebensbereiche zu durchdringen undschon die Kleinsten für seine Strukturen und Ideologien zu vereinnahmen.

Quartett mit Bildern von NS-Größen

Zwei Quartettspiele aus dieser Zeit liegen vor. Bei einem lassen sich die Quartette aus verschiedenen Waffengattungen der Wehrmacht zusammenstellen. „Wehrmacht – das Heer“ heißt es. Die Bilder sind gezeichnet und dienen eindeutig dazu, die Affinität der Kinder mit der Kriegsmaschinerie der Nationalsozialisten herzustellen. Das zweite Spiel besteht aus schwarz-weiß-Fotografien unter anderem von allen NS-Größen oder Hitlerjungen in Uniform. Bis hin zu Adolf Hitler ist alles vertreten, was während der NS-Zeit Rang und Namen hatte. Ein Hinweis darauf, wie sehr schon die Kinder auf den so genannten Führerkult eingestimmt werden sollten.

Propaganda reicht bis ins Kinderzimmer

Genau datieren lassen sich beide Spiele nicht, aber möglicherweise lässt eine genaue Betrachtung der einzelnen Abbildungen Rückschlüsse auf die Drucklegung zu – falls sich die Amtszeit einer der abgebildeten Akteure eingrenzen lässt oder sich die Einführung einiger der abgebildeten Waffen datieren lässt. Dieser Mühe wird man sich bei einer ausstellungsbezogenen Nutzung unterziehen müssen. Auf jeden Fall sind die Spiele ein Beispiel dafür, wie NS-Ideologie und Kriegsverherrlichung bis in den banalen Alltag und in ganz normale Lebensbereiche wie das Kinderzimmer getragen wurden.