Der Holzkoffer einer Zwangsarbeiterin

Lüdenscheid - Auch ohne Inhalt bringt dieser Koffer bereits einiges an Gewicht auf die Waage. In Zeiten, in denen Gepäckstücke immer leichter werden und zusätzlich mit Rollen versehen sind, damit Reisende möglichst wenig zu schleppen haben, ist es kaum vorstellbar, dass solche Koffer aus schwerem Holz je genutzt wurden.

In den 1940er-Jahren dürfte man froh gewesen sein, bei Verschleppung, Flucht oder Vertreibung überhaupt noch einen Koffer mit Inhalt gehabt zu haben. Unter Umständen wurden Koffer für das letzte bisschen Hab und Gut sogar aus alten Möbeln, zum Beispiel Schubladen, gefertigt, weil es keine anderen Gepäckstücke mehr gab.

1943 aus Russland nach Lüdenscheid gekommen

Zu diesem Stück, das in den 1990er-Jahren in den Besitz der Lüdenscheider Museen kam, gibt es einen Zeitzeugenbericht vom 28. Februar 1996. Darin erinnert sich die Lüdenscheiderin Charlotte Weber an eine Zwangsarbeiterin, die während des Zweiten Weltkrieges von den Nationalsozialisten aus der Ukraine nach Lüdenscheid verschleppt worden war.

Den Bericht geben wir in Auszügen wieder: „Dieser Koffer gehörte Anuschka. Soweit sich meine Mutter erinnerte, kam sie mit dem ersten Transport aus Russland 1943 nach Lüdenscheid. Sie war 15 oder 16 Jahre jung und stammte aus der Ukraine, aus einer Bauernfamilie. An ihren Nachnamen oder an den Namen ihres Dorfes kann sich meine Mutter leider nicht mehr erinnern. Richtig hieß sie Anastasia, wäre aber nur Anuschka gerufen worden. Anuschka kam hier in Lüdenscheid zu einer Familie Heutelbeck, die im Hause meiner Großeltern an der Loher Straße 30 (Eckhaus Loher-/Reckenstraße) eine Metzgerei betrieb. Meine Mutter war ebenfalls im Krieg in dieser Metzgerei dienstverpflichtet. Ich war sechs Jahre alt, als Anuschka kam und kann mich an einige Details sehr gut erinnern: Anuschka war blass, hatte braunes, krauses Haar und Sommersprossen. Ihr fehlte eine Ecke an einem Schneidezahn. Sie konnte mit Stricknadeln aus buntem Papier wunderschöne Rosen und andere Blumen zur Dekoration anfertigen, die sie sich und mir ans Zeug steckte.

„Bewachung“ für die Sonntagsausflüge

In der Schützenhalle, bei dem damaligen Wirt, war ebenfalls eine russische Fremdarbeiterin, die zusammen mit Anuschka angekommen war, aber nicht aus dem gleichen Dorf stammte. Die hieß Lydia, hatte blonde, schulterlange Locken, ein Muttermal auf einer Wange und war der Inbegriff der Schönheit für mich. Anuschka und Lydia hatten sich angefreundet und da die Fremdarbeiter nur in Begleitung einer deutschen Bewachung in die Stadt gehen durften, wurde ich sonntagsnachmittags immer als 'Bewachung' mit den beiden in die Stadt geschickt, wenn sie ihren Sonntagsbummel machten.(...) Zum Kriegsende, als die Russen dann durch Lüdenscheid zogen und plünderten, kamen sie auch in unser Haus und wollten in den Keller, wo alle ihre Vorräte während des Beschusses versteckt hatten. Bei uns im Haus wohnten gegen Kriegsende 21 Personen (einschl. der evakuierten Frauen und Kinder aus Essen). Anuschka stand oben auf der Treppe und sagte ihren Kollegen, dass in diesem Haus kein Keller wäre. Sie zogen daraufhin weiter und ließen uns in Ruhe.

„Sie glaubte, dass Stalin sie alle umbringen würde“

Auf dem Bahnhof haben meine Mutter und ich sie verabschiedet. Sie hatte alle ihre Sachen in einen großen Koffer gepackt. Die Russen stiegen in einen Personenwagen, die Koffer mussten abgegeben werden und wurden in einen Gepäckwagen verladen. Wir sind nicht mit auf den Bahnsteig gegangen, denn da waren amerikanische Soldaten. Viele Russen waren laut und sangen, aber Anuschka war abends vorher noch bei uns und hat geweint. Sie glaubte, dass Stalin sie alle umbringen würde. Dann fuhr der Zug ab, ohne den Gepäckwagen, der vorher abgekoppelt worden war. Seit diesem Tag habe ich nichts mehr von Anuschka gehört.(...)“