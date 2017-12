Licht zur Förderung der Gesundheit

Lüdenscheid - Gesundheit, Wohlbefinden und Schönheit – heute im Gesamtpaket als Wellness bezeichnet – sind Menschen schon immer wichtig gewesen, wie diese elektrisch betriebene Höhensonne aus dem Jahr 1950 zeigt.

Durch die Quarzlampe „Astralux Baby“, wie sie offiziell bezeichnet wurde, sollten Menschen „Gesund werden“, „Gesund bleiben“, „noch gesünder werden“ und „noch schöner werden“, heißt es in der beiliegenden Gebrauchsanweisung. Sie konnten auch schlicht zur Bräunung verwendet werden.

„Bestrahlte Menschen sind leistungsfähiger“

Zu Grunde lag die Annahme, dass Menschen in sonnenarmen Gebieten zeitlebens an einem Mangel an ultravioletter Bestrahlung leiden. Das künstliche ultraviolette Licht sollte bei einer Vielzahl von Krankheiten helfen, zum Beispiel Ekzemen, Mitessern und schlecht heilenden Wunden. Aber auch bei Angina Pectoris, Bronchialasthma, Keuchhusten oder hohem Blutdruck versprachen die Hersteller Linderung. Regelmäßige Bestrahlung sollte darüber hinaus die Abwehrkräfte stärken. Zu guter Letzt seien „bestrahlte Menschen leistungsfähiger und aktiver“, heißt es weiter.

+ © Nougrigat Dazu findet sich eine genaue Gebrauchsanleitung mit Hinweisen zur Dauer der Bestrahlung, entweder mit ultravioletten oder Infrarotstrahlen. Die Lampe Astralux gehört zu einer Reihe verschiedener Modelle von Höhensonnen, die den Museen von Privatpersonen überlassen wurden. Diese Fülle lässt darauf schließen, dass solche Geräte in den Haushalten der 1950er-Jahre im sonnenarmen Lüdenscheid weit verbreitet waren. Licht muss also damals bereits eine beliebtes Therapiemedium gewesen sein.

Die Höhensonne „Astralux Baby“ war klappbar und wurde vorwiegend für das Gesicht und den Oberkörper verwendet.