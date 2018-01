Hochräder – ein Fall für Liebhaber

Lüdenscheid - Bei diesem Ausstellungsstück handelt es sich um ein typisches Hochrad aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Es besteht aus schwarzem Metall und verfügt über einen Vollgummireifen auf dem vorderen, großen Rad. Der Sattel befindet sich unmittelbar hinter der Gabel über dem Vorderrad und ist an einer Federung aufgehängt. Der Antrieb erfolgt über die Pedale direkt am Rad. Das kleinere, hintere Rad läuft lediglich mit und dient dem Gleichgewicht des Gefährts.

Das Hochrad verfügt bereits über eine Klotzbremse, die mit einem Hebel am Lenker betätigt wird, der einen Seilzug bewegt, um die Bremse auf das Rad zu setzen.

Schwieriger Aufstieg und hohes Sturzrisiko

Produziert wurden solche Hochräder etwa von 1870 bis 1892. Sie wurden aus der ebenfalls tretkurbelbetriebenen Michauline entwickelt, die aber noch über Holzspeichen verfügte. Hochräder hatten bereits Speichen aus dünnem Draht. Außerdem hatten sie anstelle eines Laufrings aus Eisen Vollgummireifen.

+ © Nougrigat Wirklich durchgesetzt haben sich solche Hochräder nicht – der Aufstieg war durch die Höhe des Vorderrades und damit des Sattels schwierig. Oftmals hatten sie daher eine Art Steigeisen, auf das der Fahrer zuerst trat, um aufzusteigen. Wenn es zu Stürzen kam, bedeutete die Fallhöhe zudem ein erhöhtes Verletzungsrisiko.

Hochradsättel mussten so nah am Lenker sitzen, damit der Fahrer nicht herunterrutschte, weil ihn die Kraftwirkung vom Vorderrad wegstoßen konnte. Außerdem befand sich der Schwerpunkt von Fahrer und Gefährt nah am Aufstandpunkt des Reifens. Wenn das Rad gegen ein Hindernis prallte und vor allem bei hohem Tempo, wenn es bergab ging, kippte das Rad wegen der Trägheit der Masse nach vorn und der Fahrer flog aus relativ großer Höhe kopfüber über den Lenker.

Mit gespreizten Beinen den Berg hinunter

Da die Pedalen direkt am Rad angebracht waren, das durch das Treten unmittelbar bewegt wurde, gab es zudem keinen Leerlauf. Insbesondere bei Bergabfahrten war daher zu beobachten, dass die Fahrer die Beine von den Pedalen nahmen und weit auseinanderspreizten oder, wenn es sich um geübtere Fahrer handelte, die Beine über den Lenker legten.

+ © Nougrigat Ab den 1880er-Jahren begannen sich sogenannte Sicherheitsniederräder durchzusetzen, die als Prototypen des heutigen Fahrrades angesehen werden können. Sie hatten zwei gleichhohe Räder, die Pedalen verfügten nunmehr über eine Kette, die beide Räder antrieb. Damit setzten sich Fahrräder als Transportmittel durch – aber wie bei so vielen Dingen zunächst vor allem für Männer. Denn mit den langen Kleidern, die damals für Frauen noch üblich waren, erschien es kaum möglich, Fahrrad, geschweige denn Hochrad, zu fahren.

Ida Gerhardi eine der ersten Frauen auf dem Fahrrad

Die Lüdenscheider Malerin Ida Gerhardi gehörte Ende des 19. Jahrhundert zu den ersten Frauen in Paris, die regelmäßig Fahrrad fuhren. Dazu trug sie einem Hosenanzug, was zu der Zeit von vielen noch als anstößig empfunden wurde. Hochräder sind bis heute beliebte Sammlerobjekte.