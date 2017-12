Eine Standuhr und ihr Besitzer

Lüdenscheid - Manchmal ist es weniger ein Objekt als die Geschichte dahinter, die das Faszinierende an einem Gegenstand ausmacht. In diesem Fall weist eine Standuhr den Weg zu ihrem ehemaligen Besitzer und seiner außergewöhnlichen Leistung.

Die Uhr ist bereits jetzt Teil der Dauerausstellung im Geschichtsmuseum und das einzige Stück, das die Museen aus dem Nachlass von Caspar Dietrich Wigginghaus (1764-1830) besitzen. Er gilt als einer der verdienstvollsten Förderer der Lüdenscheid Industrie.

Anerkennung vom preußischen König

Im Adressbuch der Stadt Lüdenscheid aus dem Jahr 1814 wird er als „Mechanikus, Uhrmacher und Wirth“ beschrieben, wie Rainer Assmann in der Ausgabe 198 des Reidemeisters schrieb. Aber Wigginghaus war noch viel mehr: Mit seiner Entwicklung eines ganz besonderen Compositionsmetalls (einer Legierung) begründete er den Aufschwung der Knopfindustrie, die die Grundlage für die heute immer noch erfolgreiche mittelständische Industrie in Lüdenscheid legte. Im Jahr 1797 bekam Wigginghaus vom preußischen König Friedrich Wilhelm II. sogar eine Prämie von 200 Thalern als Anerkennung dafür, dass er die preußische Knopfindustrie von der bislang vorherrschenden Pariser Industrie frei gemacht hatte.

Was war passiert? Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts gab es in der heimischen Industrie immer wieder Innovationen in Technik und Material. Besonders die „Composition" von Metalllegierungen brachte stetig neue Fortschritte. Caspar Dietrich Wigginghaus hatte von seinem Schwiegervater und Lehrmeister, der ebenfalls „Mechanikus und Uhrmacher" war, Schmelztiegel und Gießformen geerbt und war von ihm in die Geheimnisse der Metallmischerei eingeweiht worden.

Aufstieg der Knopfindustrie

Mit diesem Wissen wollte Wigginghaus schöne, glänzende Knöpfe zu günstigen Preisen fertigen. Nach mehreren vergeblichen Versuchen gelang es ihm schließlich, eine Metallmischung zu finden, die sich leicht schmelzen und gießen ließ, sich beim Erstarren nicht verzog und so hart war, dass Verbiegen und Verkratzen vermieden wurde. Die damit hergestellten Knöpfe wurden nach dem so genannten Pariser Verfahren poliert und behielten ihren Glanz.

Das Geheimnis seiner Legierung behielt Wigginghaus für sich, aber wie es in der Geschichte heißt, habe er sich am abendlichen Stammtisch überreden lassen, jedem Lüdenscheider Knopffabrikanten jede gewünschte Menge des Compositionsmetalls zu liefern. „Netzwerken“ würde man das wohl heute nennen. Damit begann im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts der beispiellose Aufstieg der Knopfindustrie, die Lüdenscheid in Deutschland, Europa und der Welt bekannt machte.