Backautomaten - Hilfsmittel für den Haushalt

Lüdenscheid - Erleichterungen für die Hausfrau waren auch in früheren Zeiten ein Motor für Erfindungen. Eine Entwicklung aus den 1930er-Jahren sind Backautomaten – oder Backhauben – wie dieses Ausstellungsstück des virtuellen Museums.

Im Gegensatz zu heute weit verbreiteten Brotbackautomaten dienten die Geräte der 30er-Jahre wohl eher dem Backen von Kuchen.

Auch von Lüdenscheider Firmen

Da es davon mehrere aus dieser Zeit im Depot des Museums gibt, ist davon auszugehen, dass sie weite Verbreitung in den Haushalten fanden. Auch Lüdenscheider Firmen stellten Backautomaten aus Aluminium her. Sie hatten zum Beispiel eine runde flache Form, aber es gab auch Formen für Rodonkuchen.

+ © Nougrigat Die Automaten lassen sich beschreiben als Kuchenformen, die unter Strom gesetzt werden. Nicht unüblich für elektrische Haushaltsgeräte aus den ersten Jahrzehnten ist es, dass sie keinen An- und Ausschalter haben. Auch eine Regelung der Temperatur ist nicht möglich. Sie wurden lediglich durch das Kabel mit der Steckdose verbunden. In einer Zeit, als elektrische Herde und Backöfen noch nicht flächendeckend in den Haushalten verbreitet waren und für das Kochen und Backen die Öfen – bisweilen als „Kochmaschinen“ bezeichnet – oft noch mit Feuer angeheizt wurden, dürften elektrische Backautomaten für die Hausfrau eine revolutionäre Erleichterung gewesen sein. Man stelle sich einen heißen Sommer vor, in dem ein Kuchen gebacken werden konnte, ohne ein Feuer im Herd anzünden zu müssen.

In den 1930er-Jahren tat sich einiges für die „moderne Hausfrau“. Produkte von Dr. Oetker, die die Zubereitung mancher Speisen insbesondere das Backen, erleichterten, kamen zunehmend in Mode. Die ersten Einbauküchen wurden entworfen. In diese Ära passen auch die Backautomaten.

Ein Gebrauchsmuster des Deutschen Reichs