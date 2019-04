Indian Prince: Seltenes Motorrad von 1928 in Lüdenscheid zu sehen

+ © Rudewig Eine "Indian Prince" von 1928 mit Altenaer Zulassung darf in den Museen bewundert werden. © Rudewig

Lüdenscheid - Zwei gute Bekannte grüßen im Eingangsbereich: Heinz Wewers, als Weltkriegssoldat gemalt von dem Künstler Franz-Josef Klemm, und der Lüdenscheider Künstler Paul Wieghardt in einem Selbstporträt. Sie machen Appetit auf das, was da noch kommt im zweiten Teil der Hommage an „Weimar im Westen“, in diesem Fall in Lüdenscheid.