Kein Zivilschutz in der Stadt: Lüdenscheider müssen bei Luftangriff in Nachbarort fliehen

+ © Nougrigat Der 1000 Quadratmeter große Bunker unter dem Lüdenscheider Kreishaus steht der Zivilbevölkerung im Ernstfall nicht zur Verfügung. Sein Schutz wäre dann der Kreisverwaltung und Einsatzkräften vorbehalten. © Nougrigat

Im unwahrscheinlichen Fall eines Luftangriffs müssten Lüdenscheider in Kierspe Schutz suchen. Denn dort befindet sich der einzige Schutzraum mit Zivilschutzbindung im MK, der wohl reaktiviert werden könnte.

Lüdenscheid – Dass von heute auf morgen urplötzlich Raketen auf Lüdenscheid niedergehen könnten und die Bürger Schutz in Bunkern suchen müssen, gilt als höchst unwahrscheinlich. Und noch viel unwahrscheinlicher wäre in diesem Szenario, dass überhaupt ein Lüdenscheider Schutz findet. Denn obwohl es in der Bergstadt noch Bunkeranlagen gibt, existiert hier kein betriebsbereiter Schutzraum mehr für die Zivilbevölkerung.

Mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine sind auch in Deutschland die Stimmen lauter geworden, die danach fragen, welche Schutzmöglichkeiten für die hiesige Zivilbevölkerung im Ernstfall bereitstehen würden. Das mündete nun darin, dass das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) im März 2022 die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) beauftragte, eine Bestandsaufnahme aller noch gewidmeten öffentlichen Schutzräume mit sogenannter Zivilschutzbindung (öSR) durchzuführen.

48 Bunker für den Zivilschutz in NRW

Zivilschutzbindung bedeutet in diesem Fall, dass die jeweiligen Eigentümer die Anlagen im Krisenfall bereitstellen müssen und der Bund auf sie als Bunker zurückgreifen kann. Gegenstand der Untersuchung waren insbesondere die Fragen, ob, in welcher Zeit und mit welchem Aufwand die noch gewidmeten öSR wieder funktionstüchtig gemacht werden können. Die hierzu durchgeführte dreistufige Bestandsaufnahme wurde planmäßig Ende Mai 2023 abgeschlossen und dem Bundesinnenministerium ein ausführlichen Bericht vorgelegt, wie Thorsten Grützner von der Stabsstelle Kommunikation der BImA auf LN-Anfrage erklärt.

Kernaussage des Berichtes der BImA sei, dass eine Reaktivierung der noch gewidmeten öffentlichen Schutzräume grundsätzlich möglich sei. Zeit- und Kostenaufwand der Reaktivierung hingen dabei aber von dem Schutzniveau ab, das die Räume bieten sollen. „Der Bericht unterscheidet vier Schutzniveaus, vom Trümmer- und Splitterschutz als geringstem bis hin zum Schutz auch vor atomaren Gefahren als höchstem Schutzniveau“, sagt Thorsten Grützner. Darüber hinaus habe die BImA weitere Maßnahmen vorgeschlagen, die auf eine Erhöhung der Schutzkapazitäten abzielen. Die Auswertung des Berichts erfolge derzeit. Die Erkenntnisse aus der Bestandsaufnahme sollen künftig Grundlage weitergehender Entscheidungen sein.

Zwar könnten aufgrund des noch laufenden Auswertungs- und Abstimmungsverfahrens keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden. Wohl aber liefert man Zahlen und Standorte der 599 noch verbliebenen Schutzräume mit Zivilschutzbindung Nur 48 davon befinden sich in Nordrhein-Westfalen, zwölf davon im Regierungsbezirk Arnsberg. Und: „Im Märkischen Kreis gibt es nur einen in Kierspe gelegenen öSR, der Gegenstand der Bestandsaufnahme und der Berichterstattung war“, erklärt Thorsten Grützner.

Den exakten Standort benennt das BImA aufgrund von datenschutzrechtlichen Gründen nicht. „Und auch unabhängig davon führt das Bekanntwerden von Anlagenadressen erfahrungsgemäß zu einem erheblichen Anstieg von Aufbrüchen und rechtswidrigem Betreten“, sagt Grützner.

Auch wenn es also in Lüdenscheid keinen öffentlichen Schutzraum mit Zivilschutzbindung mehr gibt, so existieren dennoch im Stadtgebiet vier Bunker, wie Stadtsprecher Sven Prillwitz auf LN-Anfrage erläutert.

Das sind die geprüften Schutzräume im Regierungsbezirk Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BlmA) überprüfte im Regierungsbezirk Arnsberg insgesamt zwölf öffentliche Schutzräume mit Zivilschutzbindung (öSR). Sie befinden sich in den folgenden Städten: Arnsberg, Bochum, Hagen, Hamm (zwei öSR), Kierspe, Lünen (zwei öSR), Rüthen, Siegen, Soest und Witten. Diese Zivilschutzanlagen befinden sich im Eigentum Dritter. Die BImA verfügt lediglich über ein vertragliches Nutzungsrecht im Rahmen der Zivilschutzbindung.

In kommunaler Hand seien jeweils ein Bunker unter dem Lüdenscheider Integrations- und Begegnungszentrum (LIBZ), ehemals Schule Schöneck, sowie dem Bergstadt-Gymnasium. Beide Anlagen ruhten jedoch. „Ein weiterer Bunker, der sich unterhalb des Brighouse Parks befindet, wurde bereits 2011 durch die Denkmalschutzbehörde als ‘nicht erhaltenswert’ eingestuft“, sagt Sven Prillwitz.

Atomschutzbunker unter dem Kreishaus

Erhalten und auch in Betrieb – wenn auch nicht für die Zivilbevölkerung – ist hingegen eine rund 1000 Quadratmeter große Anlage unter dem Lüdenscheider Kreishaus, die Eigentum des Märkischen Kreises ist. Erbaut wurde sie 1981 und bietet Platz für circa 90 Personen. Wie Kreissprecher Alexander Bange erklärt, dient der Atomschutzbunker seit Inbetriebnahme als Katastrophenschutz-, Lage- und Ausbildungszentrum. „Der Bunker ist in entsprechenden Lagen insbesondere für die Arbeit des Krisenstabes des Märkischen Kreises und nicht für einen Aufenthalt der Bevölkerung vorgesehen“, sagt Bange. Für die Einrichtung würden seit je her die baulichen Instandhaltungsmaßnahmen vom Kreis umgesetzt, die für den Funktionserhalt erforderlich seien.

Um auf das eingangs beschriebene Szenario zurück zu kommen: Im Fall eines Raketenangriffs auf Lüdenscheid müsste die Zivilbevölkerung nach Kierspe, um Schutz zu suchen. Währenddessen würden der Krisenstab des Märkischen Kreises, Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Bundeswehr unter dem Kreishaus zusammenkommen. Höchstens 38 Tage könnte man unter dem Kreishaus dann überleben, bevor Energie- und Essensvorräte aufgebraucht wären.