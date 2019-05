Er wohnte gegenüber: Vater soll seine Töchter missbraucht haben

Lüdenscheid/Kierspe - Ein 32 Jahre alter Mann aus Lüdenscheid ist angeklagt, seine beiden leiblichen Töchter sexuell schwer missbraucht zu haben.

Die Kinder waren im Tatzeitraum von 2014 bis 2016 noch im Grundschulalter.

Wie es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft heißt, hat der Mann die Mädchen jeweils viermal auf verschiedene Weise bis hin zum Geschlechtsverkehr missbraucht. Er lebte damals in Kierspe in einer Wohnung gegenüber den Kindern und deren Mutter.

Der Angeklagte ist wegen Diebstahls und eines Falles von Fahren ohne Fahrerlaubnis vorbestraft. Er befindet sich nach Mitteilung des Landgerichts auf freiem Fuß.

Nun droht ihm die Inhaftierung. Laut Strafgesetzbuch stehen auf schweren sexuellen Missbrauch von Kindern im Regelfall Freiheitsstrafen zwischen zwei und 15 Jahren.

Der Prozess vor der 1. großen Strafkammer des Landgerichts Hagen beginnt am Mittwoch um 9.30 Uhr im Saal 201. Es sind drei Fortsetzungstermine vorgesehen: 13., 15. und 17. Mai.