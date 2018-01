Lüdenscheider Michael Langemann filmt Ausbruch von Vulkan Mayon auf den Philippinen

Lüdenscheid - Der Lüdenscheider Michael Langemann (62) saß auf dem Marktplatz von Tabaco City auf den Philippinen und trank einen Kaffee, als gut 20 Kilometer entfernt der Vulkan Mayon ausbrach. Dieses Handyvideo schickte er in seine Heimat.

Gegen 18 Uhr Ortszeit, in Deutschland etwa 11 Uhr, brach der Mayon aus - nachdem er in den vergangenen Tagen mächtige Lavafontänen und Dampfwolken ausgespuckt hatte.

„Ich saß beim Bäcker auf dem Nachtmarkt und habe einen Kaffee getrunken, als der Mayon ausgebrochen ist“, erzählt Langemann. „Ich habe sofort das Handy genommen, um Fotos zu machen, aber ein Video gibt es viel besser wieder.“

Michael Langemann hat auch von der Terrasse seines Hauses in Tabaco City freien Blick auf den mächtigen Vulkan, der in der Vergangenheit immer wieder Tod und Verwüstung brachte. In den letzten 500 Jahren brach der Vulkan etwa 50 Mal aus. Bei der jüngsten größeren Eruption kamen im Mai 2013 fünf Wanderer ums Leben.

+ Michael Langemann Das alles wusste Langemann, als er sich nach vielen vorangegangenen Besuchen im Mai 2016 schließlich mit seiner Frau in der Nähe des 2463 Meter hohen Mayon zur Ruhe setzte – nach zuvor elf Berufsjahren in China. „Der Mayon ist immer aktiv und immer am Rauchen“, sagt der 62-Jährige. Das hielt ihn nicht davon ab, dort zu bauen.

Auch die Taifune, die auf den Philippinen regelmäßig toben, schreckten ihn nicht. Erst vor wenigen Wochen, an Weihnachten, hinterließ Taifun „Tembin“ ein Spur der Verwüstung. Bis zu 240 Menschen kamen ums Leben.

+ Blick von Michael Langemanns Balkon. © Langemann

Michael Langemann ist ruhig. Er macht sich keine Sorgen. Das Gebiet um den Mayon wurde in einem weiten Umkreis evakuiert, doch Tabaco City wird es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht treffen. Die Entfernung ist groß. Der permanente Wind vom Meer sorgt zudem dafür, dass die Aschewolke in die andere Richtung zieht, nach Südwesten.

"Die Gefahr kann eigentlich nur zu uns kommen, wenn der Wind dreht. Und das passiert sehr selten“, sagt Langemann. „Das Leben hier geht seinen gewohnten Gang. Die Leute leben mit dem Vulkan“, sagt Langemann. So wie er. „Es ist hier einfach sehr schön.“ Trotz Mayon.