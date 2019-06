Kartentricks zwischen Kartoffelscheiben

+ © Othlinghaus Timothy Thomson zaubert gern hautnah mit seinem Publikum zwischen Burgern und Salat. © Othlinghaus

Lüdenscheid – Immer mittwochs wird es magisch in der Platten Bulette an der Hochstraße 7. Während die Gäste auf ihre Burger warten, kann es sein, dass sie ganz plötzlich an ihrem Tisch von dem Lüdenscheider Zauberer Timothy Thomson besucht und in die Welt der Magie entführt werden.