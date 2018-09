Männerchor sucht Gastsänger

Lüdenscheid - Der Lüdenscheider Männerchor (LMC) wiederholt sein Gastsängerangebot, das er bereits im Jahr 2016 erstmals mit Erfolg aussprach. Männer jeden Alters, die gerne singen oder singen möchten, jedoch nicht oder noch nicht fest in einen Gesangverein eintreten wollen, können ab Mittwochabend bei den Proben des LMC im Foyer der Schützenhalle zwischen 20 und 21.45 Uhr dabei sein.

Sie proben dann wöchentlich an jedem Mittwoch zur gleichen Uhrzeit gemeinsam mit den festen Chorsängern für das LMC-Weihnachtskonzert am Samstag, 1. Dezember, ab 18 Uhr in den Räumen der Freien Evangelischen Gemeinde Börsenstraße, bei dem die Gastsänger dann auch inmitten des Chores auf der Bühne stehen werden.

„Das Projekt ist auf diesen Zeitraum von knapp einem Vierteljahr begrenzt, und für die Teilnehmer bestehen keine weiteren Verpflichtungen“, erklärt der LMC-Vorsitzende Sascha Benner. Die Möglichkeit, mitzusingen, steht sowohl erfahrenen als auch völlig ungeübten Sängern jeden Alters gleichermaßen offen.

„Wer möchte, wird in dieser Zeit durch unseren Chorleiter Stefan Scheidtweiler beraten, zum Beispiel in Bezug auf die Zuordnung zu einer der vier Chorstimmen oder die Grundlagen der Singtechnik“, so der LMC-Vorsitzende. Auf dem Konzertprogramm, das ab kommenden Mittwoch geprobt wird, steht eine breite Auswahl an Stücken von der Klassik über volkstümliche Weihnachtslieder bis hin zu modernen Schlagern. „Wir sind sicher, dass es auf diese Weise während des gesamten Zeitraums der Proben immer abwechslungsreich bleibt und für fast jeden das Richtige dabei ist“, erklärt Sascha Benner. Die Gastsänger müssen für die Teilnahme am Projekt nicht in den Verein eintreten.

„Für die komplette Laufzeit wird lediglich ein Kostenbeitrag in Höhe von 15 Euro erhoben“, betont Kassenwart Ingo Löwen. Sämtliches Übungsmaterial, das während der Proben gebraucht wird, steht den Gastsängern kostenfrei zur Verfügung. „Natürlich stehen unseren Gästen während der Proben und auch außerhalb bei Bedarf feste Ansprechpartner für alle Fragen und Anregungen zur Seite“, betont Benner, „sie können sicher sein, dass sie von der guten Chorgemeinschaft herzlich aufgenommen und einen festen Platz neben erfahrenen Sängern haben werden.“

Wem der Start am 5. September zu kurzfristig erscheint, kann problemlos auch eine Woche später in die Proben einsteigen. „Neben einer neuen musikalischen Erfahrung sind die Proben auch ein guter Ausgleich zu Alltagsstress, weil man dort völlig abschalten kann und sich nur auf die Probenarbeit konzentriert“, ist sich der LMC-Vorsitzende sicher. Bei Fragen kann man sich an Kassenwart Ingo E. Löwen (Tel. 01 75/6 94 54 01) wenden. Darüber hinaus ist es für den Vorstand des LMC wichtig zu wissen, wer Interesse an dem Angebot hat und teilnehmen möchte, um die erste gemeinsame Chorprobe bestmöglich vorbereiten zu können. Wer LMC-Gastsänger werden möchte, wird deshalb gebeten, sich unter der E-Mail-Adresse info@LMCeV.de unter Angabe seines Namens sowie der Kontaktdaten mit Telefonnummer anzumelden.

Interessenten, die keine Möglichkeit haben, eine E-Mail zu verschicken, melden sich telefonisch bei Kassenwart Ingo E. Löwen über die oben angegebene Telefonnummer an.