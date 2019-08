Lüdenscheider Männerchor plant Konzert mit Polizeichor aus Düsseldorf

Lüdenscheid – Alljährlich plant der Lüdenscheider Männerchor (LMC) ein großes Chorkonzert. Unter dem Motto „Es zieht unser Lied in die Welt“ sind die Sänger sowie ihre zahlreichen Gastkünstler am Samstag, 7. September, ab 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) im Theatersaal des Kulturhauses zu sehen und zu hören.

„Neben vielen bewährten Stücken präsentieren wir an diesem Abend auch wieder einige neu einstudierte Lieder“, verspricht der Vorsitzende Sascha Benner. Dabei legt der Chor einmal mehr Wert auf eine abwechslungsreiche Mischung, die neben klassischen Chorstücken sowie Highlights aus Oper, Operette und Musical auch den einen oder anderen Pop-Evergreen enthält.

Neu im Repertoire haben die Sänger, die an diesem Abend wieder unter der Leitung von Stefan Scheidtweiler auftreten werden, unter anderem das Titellied des Konzertes „Es zieht unser Lied in die Welt“, das Stück „Im Feuerstrom der Reben“ aus der Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauß, den Pasodoble-Schlager „Valencia“ sowie den Elvis-Klassiker „Can’t Help Falling In Love“. Schon ein paar Mal gesungen, aber auch noch relativ neu im Repertoire ist der Puhdys-Evergreen „Alt wie ein Baum“. „Dieses Lied wünschen sich viele unserer Sänger als Geburtstagsständchen, weshalb wir es dann auch in unser Repertoire aufgenommen haben“, erklärt Sascha Benner dazu.

Doch auch die oft gesungenen Beiträge des LMC kommen im Konzert nicht zu kurz. So brauchen die Besucher unter anderem auf „Die Musik der Nacht“, ein emotionales Werk aus dem Musical „Das Phantom der Oper“, die „Barkarole“ aus der Oper „Hoffmanns Erzählungen“ von Jacques Offenbach sowie den Schlager „Moskau“ von Ralph Siegel nicht zu verzichten.

Darüber hinaus haben die Gastgeber für ihr Konzert wieder einige besondere Gäste eingeladen. Als weiterer Chor treten die Sängerinnen und Sänger des Gemischten Chores Chorrage der Polizei Düsseldorf auf. Es handelt sich dabei um einen jungen, aufstrebenden gemischten Chor mit modernem Repertoire und wachsender Bekanntheit in der Landeshauptstadt, der ebenfalls unter Federführung von Stefan Scheidtweiler arbeitet. „Bei diesem Chor steht ein künstlerischer Anspruch keineswegs im Widerspruch zur Freude am Singen“, erklärt dazu Sascha Benner. Der Chor wird im Rahmen zweier musikalischer Blöcke beim Konzert auftreten und singt dabei so unterschiedliche Stücke wie den Popsong „Downtown“ von Petula Clark aus den 60er-Jahren, „Schon die Abendglocken klangen“ aus der Oper „Das Nachtlager in Granada“ von Conradin Kreutzer oder Paul McCartneys „Ebony And Ivory“.

Ferner wird auch wieder, wie bereits von einigen vorangegangenen LMC-Konzerten gewohnt, eine Band als Begleitung sowie mit Solo-Nummern zu hören sein, die sich eigens für diesen Abend aus erfahrenen Musikern formiert hat. Die Formation besteht aus Martin Ertz (Klavier), der in der ersten Programmhälfte auch solistisch als Begleiter der Chöre fungieren wird, Markus Meiser (Schlagzeug), David Mirche (Bass) und Jessica Soda (Gitarre).

Schließlich haben sich die Sänger diesmal dafür entschieden, die Moderation des Abends einem Profi anzuvertrauen. Marc Staudinger hat sich in ganz unterschiedlichen Bereichen einen Namen gemacht und arbeitet nicht nur erfolgreich als Moderator, sondern auch als Musiker (unter anderem im Vorprogramm von DJ Bobo) und als Schauspieler (im Freizeitpark „Warner Bros. Movie World“ sowie als Wedding Planner Pierre Aldemar in der RTL-Serie „Alles was zählt“).

Tickets

Tickets zum Preis von 15 Euro gibt es ab sofort an folgenden Vorverkaufsstellen: Lüdenscheider Nachrichten (Schillerstraße 20), Druckerei Kettling (Hochstraße 6), Klein Oho (Stern-Center), Kulturhaus Lüdenscheid (Freiherr-vom-Stein-Straße 9), Reisebüro Kattwinkel – Lufthansa City Center (Rathausplatz 17) sowie bei allen Sängern des Lüdenscheider Männerchores. Als weitere VVK-Stellen fungieren das Altenaer Kreisblatt, die Buchhandlung Plettendorf in Plettenberg, Kattwinkel Reisen (Halver), die Meinerzhagener Zeitung und der Süderländer Volksfreund (Werdohl).