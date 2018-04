Pfingstpicknick beim LMC

Lüdenscheid - Seit Jahrzehnten zählt das Picknick des Lüdenscheider Männerchores (LMC) zu den beliebtesten in der Stadt. In diesem Jahr möchten die Sänger ihren Gästen am Pfingstsamstag und Pfingstsonntag (19. und 20. Mai) wieder zwei schöne und erlebnisreiche Tage auf dem Parkplatz (ehemals Eisbahn) vor dem Restaurant Castello an der Schützenhalle bereiten.

Inmitten einer Biergartenatmosphäre wird den Besuchern einmal mehr ein abwechslungsreiches kulinarisches und musikalisches Angebot präsentiert. Für das leibliche Wohl wird an beiden Tagen mit einer großen Auswahl an alkoholischen und alkoholfreien Getränken, Steaks, Rostbratwürstchen und Krakauer, der legendären LMC-Spezialwurst mit Fritten, Suppe aus der Gulaschkanone sowie einer reichhaltigen Auswahl an Kuchen, Torten und Waffeln an der Kuchentheke gesorgt – für letztere zeichnen wieder die Sängerfrauen verantwortlich.

Darüber hinaus dürfen schließlich die Reibeplätzchen nicht fehlen, die in diesem Jahr von den Mitgliedern der Volkstanzgruppe „Die Nussknacker“ angeboten werden. Auch in musikalischer Hinsicht ist für jeden etwas dabei. Nachdem am Samstag um 15 Uhr der Startschuss für das Picknick gefallen ist, tritt am Abend ab 19.30 Uhr das Duo Funcascade auf, bestehend aus den Musikern Tlako Mokgadi und Ulrike Wagner.

Die beiden werden viele bekannte Hits interpretieren. Am Sonntag beginnt der zweite Teil des Picknicks mit dem traditionellen Frühschoppenkonzert kurz nach 11 Uhr. Natürlich gibt zunächst der Lüdenscheider Männerchor unter der Leitung von Stefan Scheidtweiler als Gastgeber zum Auftakt einige Lieder zum Besten. Als Gäste werden die Sängerinnen des Frauenchores „Rommerscheider ChoryFeen“ den Vormittag bereichern.

Erstmals gibt der Chor, der seit Ende letzten Jahres ebenfalls unter der Leitung von Stefan Scheidtweiler steht und unter seiner Leitung an der WDR-Sendung „Der beste Chor im Westen“ teilgenommen hat, eine Kostprobe seines Könnens in der Bergstadt. Im Anschluss an das Frühschoppenkonzert erleben die Gäste mit dem Auftritt der Volkstanzgruppe „Die Nussknacker“ eine weitere Premiere auf dem LMC-Picknick. Chorleiter Stefan Scheidtweiler will es sich am Sonntag wie gewohnt nicht nehmen lassen, neben seinem Auftritt als Chorleiter am Grill mitzuhelfen.

Am frühen Sonntagnachmittag können sich all jene Besucher, die Lose erworben haben, über die große Sonderverlosung mit vielen attraktiven Preisen freuen, wobei das Picknick nach der Preisvergabe noch lange nicht beendet ist. Da ja der Pfingstmontag ebenfalls ein Feiertag ist, können die Picknickbesucher am Sonntag noch bis in die späten Abendstunden gemütlich mit dem Männerchor feiern.