Lüdenscheider SPD macht gegen Müll mobil

Sprachen am Tresen: Sebastian Wagemeyer (vorne) und Bernd Schildknecht (links). Nicht nur SPD-Mitglieder bildeten dabei das Publikum.

Lüdenscheid - Ein lauer Abend im Mai – da kann man sich auch andere Freizeitbeschäftigung denken, als die Teilnahme an einer Diskussion über die Vermüllung der Stadt. Mehr als 40 Bürger wählten Anfang der Woche aber bewusst diese Variante – beim ersten Tresengespräch der Lüdenscheider SPD. Das Thema Müll erregt die Gemüter.

Einhelliger Tenor der Runde im Dahlmann-Schankraum: Es ist teils übel um das Stadtbild bestellt, der Müll wuchert an vielen Ecken – und die Abwehrmaßnahmen gleichen einem Kampf gegen Windmühlen. Aufgeben ist aber dennoch keine Option.

Bei den Tresengesprächen will die SPD künftig mit Parteifreunden und auch Nichtmitgliedern in zwangloser Atmosphäre Brisantes angehen. Ergebnisse der Kommunikation sollen später in die Lokalpolitik einfließen.

Dass er persönlich die Abfall-Situation in der Bergstadt für brisant hält, daran ließ Bernd Schildknecht bei seinem Auftritt an diesem Abend keinen Zweifel. Schildknecht ist nicht nur Sozialdemokrat, sondern auch Vorsitzender des Werksausschusses des Stadtreinigungs- und Transportbetriebs Lüdenscheid (STL).

Unlängst hat er unter Vermüllungs-Gesichtspunkten einen Rundgang durch mehrere Viertel unternommen. Seine Bestandsaufnahme danach: „Ich muss sagen, es ist schlimm. Sammelstellen sind überfüllt, mitunter stellen die Leute ihren Hausmüll- und Sperrmüll einfach auf die Straßen.“

Lesen Sie hier mehr zum Thema Vermüllung

Niemand im Gastraum, der dieser Einschätzung widersprechen mochte. Schildknecht zu den Ursachen der Entwicklung: „Es hat sich etwas in den Köpfen verändert. Hat man früher eine leere Flasche einfach in die Ecke gestellt, schlägt man sie heute noch schnell kaputt.“

Völlig unschuldig am Müllwucher ist für Schildknecht indes der STL, der quasi mit dem Mute der Verzweiflung gegen die Vermüllung zu Felde ziehe. Mehr als 600 000 Euro jährlich, weiß Schildknecht, verschlinge die Beseitigung von illegal an Wertstoffsammelstellen oder anderswo entsorgtem Unrat.

Vor diesem Hintergrund regte Schildknecht eine Personalaufstockung beim STL „zu Tarifbedingungen“ an. Das ist auch ein Gedanke von Sebastian Wagemeyer. Der SPD-Mann klärte an diesem Abend grob über das „Susi-Konzept“ der SPD für eine saubere und sichere Stadt auf. An dem hat er selbst maßgeblich mitgearbeitet. Demnach kann sich Wagemeyer vorstellen, vier neue Stellen beim STL zu schaffen.

Eine andere Idee: die bessere Beleuchtung von Wertstoffsammelstellen beziehungsweise deren Freischneidung von Grün – um die soziale Kontrolle dort zu erhöhen. Das genaue „Susi-Konzept“ soll in Kürze im Internet abrufbar sein. Im Laufe des Tresengesprächs – moderiert vom SPD-Stadtverbandsvorsitzenden Fabian Ferber – kamen noch andere Strategien gegen die Vermüllung zur Sprache, die sich mitunter mit Vorschlägen der Lüdenscheider CDU decken.

So etwa eine Hotline und die Erweiterung der STL-App zwecks direkter Meldung von vermüllten Lokalitäten. Oder auch höhere Strafen für Müllsünder. Wagemeyer signalisierte der Union dabei Kooperationsbereitschaft: „Wir wollen in dieser Sache kein Parteiengeplänkel. Ziel ist es, in wenigen Wochen deutliche Verbesserungen im Stadtbild zu erreichen“