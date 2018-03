Vorbildliche Citybuslinie

Die Lüdenscheider Gruppe machte sich in Kleve ein Bild von der dortigen Citybuslinie.

Lüdenscheid - Auf Anregung von Bündnis 90/Die Grünen besichtigten Vertreter des Bau- und Verkehrsausschusses, der Verwaltung und der MVG die Citybuslinie in Kleve.

Im vergangenen Jahr hatten Bündnis 90/Die Grünen mit Klaus Keysers, Fachbereichsleiter Finanzen und Liegenschaften der Stadt Kleve, einen Besichtigungstermin vereinbart.

Die Stadt Kleve hat, schreibt Ulrich Neuhaus von den Grünen, ähnlich wie Lüdenscheid eine Unter- und eine Oberstadt mit einem Höhenunterschied von circa 35 Metern. Darum sei vor neuen Jahren eine Buslinie eingeführt worden, die insbesondere älteren und behinderten Mitbürgern die Verbindung zur Oberstadt erleichtern sollte.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten habe sich diese Linie zu einer sehr erfolgreichen Busstrecke in Kleve entwickelt, erfuhren die Besucher. „120 000 Fahrgäste zählen die Niederrheinischen Verkehrsbetriebe im Jahr. Die Linie führt über 1,7 Kilometer durch die Fußgängerzone und bietet allein an fünf Haltestellen in der Fußgängerzone Aus- und Zustiegsmöglichkeiten. Mit einer Tageskarte für 1,50 € kann man beliebig oft von einem Ende zum anderen fahren.“

Auch in Lüdenscheid gibt es seit einiger Zeit Bestrebungen, eine Citybuslinie einzuführen. Die Stadt hat, wie berichtet, ein Mobilitätskonzept Altstadt in Auftrag gegeben. „Vielleicht könnte eine Citybuslinie ähnlich wie in Kleve eine geeignete Verbindung zwischen Bahnhof, Rathausplatz, Altstadt und Bücherei ergeben. Dazu müssen aber zunächst alle verkehrs und ordnungsrechtlichen Bedingungen geprüft werden“, fasst Neuhaus zusammen.

Kleve gebe immerhin ein gutes Beispiel, wie man Probleme lösen könne. Die Fahrgastzahlen sprächen für sich. Die Frage sei: Könnte eine Citybuslinie auch in Lüdenscheid Unterstadt und Oberstadt zusammenwachsen lassen?

Vor knapp drei Jahren hatte auch die Lüdenscheider Energiewendegruppe Kleve bereits einen Besuch abgestattet und sich darüber informiert.