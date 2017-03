Thorsten Bär will die Lüsterklemme

Lüdenscheid - Standup-Comedy in Reinkultur servierte mit Thorsten Bär im Rahmen der Lüdenscheider Kleinkunsttage der dritte Bewerber im Kulturhaus. Sein mit gut 90 Minuten kurzes und knackiges Programm „Vater unser“ verfügte, ganz in der Tradition der amerikanischen Vorbilder, nur über einen eher locker gesponnenen roten Faden.

Der Vater des aus Hamburg stammenden Comedian stellte über den gesamten Abend hinweg sozusagen die übergeordnete Instanz und den Kit dar, der die extrem lässig und souverän abgefeuerten Gags zusammenhielt. Der in Sachsen geborene Vater, ein Über-Handwerker, der den übrigen, in dieser Hinsicht eher unbegabten Familienmitgliedern die Rufnamen „Halt ma’“, „Hol’ ma’“ und „Geh’ ma“ gegeben hat, bringt Thorsten, seinen Bruder und seine Mutter ständig zur Weißglut. Der „kleine“ Thorsten verspürte schon mit 12 Jahren ständig den Drang, Inge Meysel zu imitieren, was beim laufenden Programm des erwachsenen Thorsten Bär zur zweiten Konstante führte: den wirklich gelungenen und überaus treffsicheren Imitationen zahlreicher Prominenter.

Auf einer reichlich schrägen Kreuzfahrt mit Udo Lindenberg als Panikkapitän versammelt sich so ziemlich alles, was in Deutschland Rang und Namen hat: Smutje Lukas Podolski serviert das Essen, Rainer Calmund bestellt einen Eimer Remoulade zu den allzu trockenen Pommes, und Jogi Löw und Jerome Boateng geben halbgare Interviews.

Erstaunlich und vergnüglich zugleich ist die Selbstsicherheit und Professionalität, mit der Thorsten Bär zwischen den vielen verschiedenen Charakteren hin- und her springt und die jeweiligen Eigenarten stimmlich ebenso wie gestisch und mimisch herausarbeitet. Diese Begabung ist ebenso amüsant wie unterhaltsam und hebt das Programm über das Niveau einer bloßen Witzeparade hinaus, wobei das stakkatoartige Raushämmern von Gags mit dem dazugehörigen exakten Timing durchaus eine weitere Stärke des Hamburgers ist.

Ein paar regionale Anspielungen bilden schließlich die Sahnehäubchen auf dem kurzweilig daherkommenden Comedy-Kuchen. Das Sauerland-Lied darf dabei ebenso wenig fehlen wie die Schilderung jenes Schocks, als Bahnfahrer Bär auf dem Weg zu seinem Auftritt auf dem Bahnhof Brügge erwacht, jedoch weit und breit nicht mal belgische Pommes finden kann. Als unausweichliche Zugabe brachte der Comedian seinen Fans schließlich noch in wenigen Minuten Tanz auf indische Art bei.

Unterm Strich machte die Vorstellung eine Menge Spaß – wer freilich als Voraussetzung für die Verleihung der begehrten Lüdenscheider Lüsterklemme die thematische Tiefgründigkeit einer Kabarettveranstaltung erwartete, wurde hier nicht fündig.

Am Dienstagabend ist die Kabarettistin Lucy van Kuhls alias Corinna Fuhrmann zu Gast in der Garderobenhalle. In Moderationen und Liedern kommentiert sie in ihrem Programm „Fliegen mit Dir“ typische Alltagssituationen und Menschliches. Dabei erzählt sie von Konzertreisen mit der Deutschen Bahn und von Kreuzfahrten und besingt die Sehnsucht von Herrn Schmidt. Die Problematik eines keimfreien Toilettengangs im ICE beschäftigt sie ebenso wie die melancholische Betrachtung eines Schulfreundes im Café. Themen einer jungen Großstädterin, scharf beobachtet und auf liebevolle Art seziert. Es gibt für die Vorstellung noch Karten an der Theaterkasse.