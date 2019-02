Ein Klavier für die "Lüsterklemme"

Lüdenscheid - Der Wettstreit um die Lüdenscheider Lüsterklemme wirft seine langen Schatten voraus – in Form eines Klaviers, das bereits auf einem Podest in der Garderobenhalle des Kulturhauses steht.

Gut eine Woche vor dem Beginn des Kleinkunstfestivals ist die Lüsterklemmen-Bühne bereits aufgebaut. „Angesichts unseres dezimierten Technikerteams müssen wir arbeiten, wie’s am Besten passt“, so Kulturhausleiterin Rebecca Egeling. Platz nehmen wird am Klavier am nächsten Donnerstag zum Auftakt des Wettstreits Anne Folger und stellt ihr Programm „Selbstläufer“, eine Mischung aus klassischer Hochkultur und scharfzüngiger Kleinkunst, vor.

Am Freitag, 22. Februar, berichtet der Comedian Frank Fischer mit „Gewöhnlich sein kann jeder“ über ungewöhnliche Menschen, ungewöhnliche Begegnungen und kommt am Ende sogar dem Sinn des Lebens auf die Spur. Bernd Gieseking plant für Mittwoch, 27. Februar, einen Roadtrip als Kabarettabend und nimmt das Publikum mit auf eine Reise nach Finnland: „Finne dich selbst“.

Am Donnerstag, 28. Februar, kann sich das Publikum, das gleichsam die Jury ist, von den Geschichtskenntnissen eines Stefan Danzigers überzeugen. Er bringt sein Programm „Was machen Sie eigentlich tagsüber“ mit nach Lüdenscheid. Der Schlussakkord gehört am Freitag, 1. März, Lisa Catena mit ihrem Programm „Der Panda-Code“. Die fünf Kabarettisten sind zum Teil bereits mit Preisen ausgezeichnet worden.

Die Lüsterklemme selbst gilt als Symbol für eine enge Verbindung zwischen der Lust an Kultur und der Kulturförderung durch die Sparkasse Lüdenscheid. 1500 Euro stiftet die Sparkasse als Preisgeld für den Gewinner – zusätzlich zur Abendgage. Fürs Publikum liegen an jedem der Kabarettabende Stimmkarten bereit. Die Verleihung der Lüsterklemme erfolgt am Freitag, 11. Oktober. Dann nimmt der Gewinner nicht nur den Preis offiziell entgegen, sondern spielt noch einmal in Lüdenscheid.