Lüdenscheider Löschzug Homert lädt zum Feuerwehrfest

Von: Björn Othlinghaus

Werbung ist alles, deshalb wurde direkt an der Herscheider Landstraße eine große Figur aus Strohballen errichtet als Blickfänger für das Picknick-Werbeplakat. Die Fünf auf der Kopfbedeckung der Figur steht für den Löschzug 5, wie der Löschzug Homert auch genannt wird. © Othlinghaus

Traditionell am letzten August-Wochenende findet das Picknick des Löschzuges Homert am Feuerwehrgerätehaus Piepersloh statt. In diesem Jahr laden die Feuerwehrleute für Freitag, 25. August, und für Samstag, 26. August, zu einem gemütlichen Beisammensein mit kulinarischen Spezialitäten, Attraktionen für Kinder und Familien sowie Partys an den beiden Abenden ein.

Lüdenscheid – Am Freitag geht es um 19 Uhr mit dem ersten Teil des Picknicks los, das am Piepersloh bereits seit vielen Jahrzehnten ausgerichtet wird. Draußen können sich die Kinder an beiden Tagen – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit – auf einer großen Hüpfburg vergnügen. Schon am Freitagabend wird dann in der Fahrzeughalle gefeiert, wobei dann ein Feuerwehrkamerad, der nicht öffentlich genannt werden möchte, für die Partymusik vom Plattenteller sorgt.

Am Samstag beginnt das Picknick bereits um 15 Uhr. Dann wird im Gerätehaus auch eine Cafeteria mit von den Feuerwehrleuten und deren Angehörigen selbst gemachten Kuchen und Torten geöffnet. An beiden Tagen werden weitere kulinarische Leckerbissen angeboten – Besucherinnen und Besucher können sich auf Reibekuchen, eine Champignonpfanne und Spezialitäten vom Grill freuen. Als besonderes Grillangebot gibt es auch in diesem Jahr wieder Pljeskavica, kroatische Hackfleischfladen aus zwei Sorten Fleisch.

Im Rahmen einer Tombola an beiden Tagen kann jeder sein Glück versuchen und Sachpreise gewinnen, die extra für das Picknick gespendet worden sind.

Am Samstag startet dann um 20 Uhr der Discoabend in der Fahrzeughalle mit Daniel Kirschbaum alias DJ Cerasi. Sein Repertoire reicht von aktuellen Chart-Hits über Elektro sowie Techno- und House-Musik bis hin zu Oldies aus den 80ern und 90ern sowie Schlager und Discofox.

Die Feuerwehrleute Philip Schröder und Timo Schäffler, die gemeinsam für das Event werben und jeden, der Lust hat, dazu einladen, betonen, dass sich die Preise auf dem Picknick nur marginal erhöht haben. „Was die Getränke angeht, sind sie sogar gleich geblieben, lediglich das Essen mussten wir aufgrund der gestiegenen Kosten für die Zutaten geringfügig erhöhen“, so Philip Schröder. Das Picknick wird komplett vom Förderverein der Feuerwehr Lüdenscheid ausgerichtet, die Einnahmen kommen ausnahmslos dem Löschzug Homert zugute.