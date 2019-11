Video auf dem Bahnhof: Wer kommt und geht?

+ © Rudewig Auf drei Geschossen werden in der Galerie Wieghardt-Bilder zu sehen sein. © Rudewig

Lüdenscheid - „Wir liegen ganz gut in der Zeit“, ist Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen zufrieden mit dem Aufbau der Wieghardt-Ausstellung. Am nächsten Freitag, 8. November, wird die Ausstellung „Coming and Going“ in der städtischen Galerie an der Sauerfelder Straße eröffnet.