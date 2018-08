Kinderfreies Restaurant? "Das Problem sind die Eltern"

Lüdenscheid - Die Entscheidung eines Rügener Gastwirtes, ab 17 Uhr keine Kinder mehr in seinem Restaurant zu dulden (wir berichteten), hat bundesweit für Diskussionen gesorgt. Die LN-Redaktion hat eine eigene Umfrage dazu initiiert: „Haben Sie Verständnis für die Haltung des Wirts?“

Auf den Facebook-Seiten der Lüdenscheider Nachrichten und „Du bist Lüdenscheider, wenn...“ haben sich zahlreiche Leser höchst unterschiedlich zum Thema geäußert. Hier einige Auszüge.

So schreibt Heidi Skorupa unter anderem: „Dafür habe ich keinerlei Verständnis. Sicher es gibt nervige Kinder, und manchmal fühle ich mich davon gestört. Dann frage ich mich: Was stimmt nicht mit mir, wenn Kinder mich stören?“

Melanie Wengenroth schreibt hingegen: „Da bin ich ganz bei dem Wirt. Ich habe schon des öfteren erlebt, wie kleine Kinder sich absolut daneben benehmen und die Eltern nichts, aber auch wirklich gar nichts unternommen haben.“

"Die ganze Aufregung verstehe ich nicht"

LN-Leser Marcus Bojahr meint in seinem Kommentar: „Die ganze Aufregung verstehe ich nicht. Es gibt in der Hotelbranche schon seit langer Zeit ‘Adult-only’-Betriebe, und daran stört sich auch niemand. Ganz im Gegenteil: Viele Hotelanlagen haben sich im Gegenzug auf Familien mit Kindern spezialisiert, und auch daran stört sich niemand.“

Eine Lanze für den Rügener Wirt bricht auch Svenja Süßmuth: „Ich kann den Besitzer verstehen. Wir haben selbst zwei Kinder, wovon eins ein Kleinkind ist. Und wir legen wert auf Tischmanieren und dass nicht rumgeschrien wird. Sitzen bleiben, bis wir gehen, gehört auch dazu. Für Eltern sehe ich es als Pflicht, dass man auf all so was achtet.“

Gegen Pauschalurteile spricht sich Johannes Haber aus. „Grundsätzlich hat der Wirt ja Hausrecht und darf machen, was er will. Allerdings finde ich es nicht in Ordnung, alle Kinder und Familien über einen Kamm zu scheren. Sicherlich gibt es Eltern, die es nicht interessiert dass ihr Kind oder ihre Kinder andere belästigen oder stören. Aber es gibt auch die anderen. Kinderlachen ist das schönste Geräusch der Welt.“

"Diskriminierung bleibt Diskriminierung"

Eher rechtspolitisch äußert sich Jan Trimpop: „Verständnis ja, Akzeptanz nein, Diskriminierung bleibt Diskriminierung, egal um welche Bevölkerungsgruppe es geht, solange diese nicht gegen die Grundrechte anderer verstößt.“

Ein Facebook-User, der sich „Mo Dy“ nennt, schreibt: „Ob ich da ‘Fair’ständnis für habe oder nicht, ist völlig Wurst. Jeder Mündige darf sich seine Geschäftspartner aussuchen. (...) Er will das Geld nicht, und fertig. Lasst ihr ihn in Ruhe und umgekehrt. Er ist nicht das Sozialamt und anscheinend braucht er selbst es auch nicht. Alles gut meiner Meinung nach.“

Kritik am Gastwirt äußert Nicole Schulz. „Damit hat er alle Eltern als schlechte Eltern und alle Kinder als unerzoge Kindern abgestempelt. Somit würde ich sein Restaurant nicht mehr besuchen. Gibt ja noch Andere.“

"Die Kinder sind nicht das Problem"

Familienvater Helmut Rosani ist anderer Meinung. „Es gibt weltweit Hotels und Restaurants nur für Erwachsene. Was ist denn falsch daran? Für Familien mit Kindern ist der Rest der Welt offen (ich habe selbst drei Kinder).“

Auch Monika Ibs hat Verständnis für die umstrittene Rügener Regel. „Die Kinder sind nicht das Problem. Das Problem sind die Eltern, die meinen, dass ihre Prinzessinnen und Prinzen alles dürfen.“

Der stellvertretende Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Westfalen, Lars Martin, hatte am Wochenende im Gegensatz zur Antidiskriminierungsstelle des Bundes Verständnis für den Rügener Wirt geäußert. „Der Gastwirt hat das Hausrecht. Es handelt sich nicht um Altersdiskriminierung, da der Wirt einen Sachgrund anführt.“

In Westfalen sehe er eine ähnliche Tendenz aber nicht.