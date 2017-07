Kreativität ist gefragt

Lüdenscheid - „Ein bisschen mehr nach links, ein bisschen höher, jetzt wieder tiefer – das wird so nichts!“ Gar nicht so einfach gestaltete sich der erste von zwei Workshops in der Jugendbücherei, in denen es gilt, Corpus Libris herzustellen. Anne Möbus (Bücherei) hatte im Rahmen der Veranstaltungen rund um den Sommerleseclub angeboten, den Begriff und die Herstellungsweise dieser ganz speziellen Buchcover-Erweiterung zu erläutern.

So trafen sich Sommerleseclub-Kinder im frisch gestalteten Obergeschoss zu ihren ersten Versuchen. Vor der kreativen und digitalen Erweiterung, die mittlerweile auch in viele Kunstunterrichtstunden Einzug gehalten hat, steht die Motivsuche.

Gleichwohl Anne Möbus bereits ein paar Bücher zurechtgelegt hatte, stellte sich schnell heraus, dass die auf dem Cover abgedruckten Gesichter oder Körper nicht mit denen der Kinder übereinstimmten. Immerhin gilt es beim Corpus Libri, das Cover um eigene Körperteile zu erweitern und per Fotografie ein neues Cover zu erstellen. Die Belohnung für alle, die ein solches Corpus Libri in der Bücherei einreichen: Der Eintritt zur langen „Comic-Nacht“ am Ende des Sommerleseclubs am 15. September.

Wer bis zum 31. August sein neues Cover als Foto in die Stadtbücherei gebracht hat oder per Mail an slcfotos@luedenscheid.de schickt, nimmt an der Verlosung der Plätze bei der Comic-Nacht teil. Und die sind begrenzt, denn der Berliner Zeichner Paul Paetzel gestaltet am Abschlussabend mit den Kindern einen eigenen Comic. So schwärmten die Leseratten erst einmal aus und suchten passende Cover zusammen.

Schnell stellte sich heraus, dass das Handy gegenüber dem Tablet die bessere Wahl war und am Ende der Fotosession dann doch ein paar schicke Corpus Libris zustande kamen. Der Workshop wird am 15. August (Freitag) ab 16 Uhr wiederholt. Die zehn besten Fotos, die eingereicht werden, werden in der Stadtbücherei ausgestellt. Nach wie vor können sich Kinder im Grundschulalter für den Leseclub junior und Kinder an weiterführenden Schulen für den Sommerleseclu