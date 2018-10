Prozess gegen Betrüger: Er verkaufte Sachen, die er nicht hat

Lüdenscheid - Die Berufung ist nur ein Versuch. Er scheitert kläglich. Es bleibt bei zweieinhalb Jahren Gefängnis. Und damit ist der Angeklagte (26) nach Auffassung der 8. kleinen Strafkammer des Landgerichts Hagen noch vergleichsweise gut bedient. Darum muss er sitzen.

Das sehen dann auch die beiden Verteidiger ein – und ziehen den Berufungsantrag ihres Mandanten eilig zurück. Damit ist das Urteil des Schöffengerichts wegen gewerbsmäßigen Betruges in 14 Fällen rechtskräftig.

Geplant hatte der Angeklagte das anders. Neben dem Lüdenscheider Rechtsanwalt Dirk Löber hat seine Familie zusätzlich Burkhard Benecken aus Marl engagiert, Anwalt einer der nach eigenen Angaben „angesehensten Anwaltskanzleien in Nordrhein-Westfalen“.

Die Investition erweist sich als Geldverschwendung. Benecken argumentiert zwar: „Es geht nur um die Überprüfung der Rechtsfolgen“. Doch der Vorsitzende Richter Dieter Krause winkt ab. „Was soll denn falsch sein an dieser Strafzumessung?“

Vorstrafenregister reichlich gefüllt

Angesichts der Vorkommnisse kann die Antwort nur „Nichts!“ lauten, folgt man dem Vortrag des Richters. Der referiert aus der Aktenlage. Es geht um ein Urteil des Amtsgerichts aus dem Februar 2017 wegen Betruges und Urkundenfälschung.

Dafür kassiert der Lüdenscheider sechs Monate – und zwar ohne Bewährung, denn sein Vorstrafenregister ist reichlich gefüllt.

Bevor er seinen Antrittstermin fürs Gefängnis kriegt, wird der ledige Mann noch einmal richtig aktiv. Innerhalb von fünf Tagen im April ‘17 bestellt er im Internet zunächst eine Babytrage für 99 Euro – und bezahlt nicht.

Dann beginnt er, im Netz Waren auf einer Kleinanzeigen-Plattform zu verkaufen: Spielkonsolen von Playstation oder Nintendo, Smartphones, ein Tablet, eine hochwertige Kamera, eine teure Armbanduhr, eine Carrera-Bahn und sogar Turnschuhe. Richter Krause rechnet zusammen: Insgesamt nimmt der Angeklagte 7250,87 Euro ein, hebt das Geld auch zügig vom Konto ab und versendet an die Kunden nicht ein einziges Mal irgendetwas.

Denn er hatte die Waren überhaupt nicht. Im Juni dieses Jahres verurteilt ihn das Lüdenscheider Schöffengericht deshalb zu zweieinhalb Jahren, die sechs Monate aus dem Vorjahr eingerechnet.

„Wir kämpfen hier um jeden Monat“

Dass er dagegen in Berufung geht, ist sein gutes Recht. Dass er in den Genuss des offenen Vollzuges der JVA Attendorn kommt, ist Glück. Dass er aber eine günstige Gelegenheit zur Flucht nutzt, hilft ihm im Berufungsverfahren nicht – und bringt auch die Verteidiger in Erklärungsnot.

Burkhard Benecken sagt: „Wir sind ja realistisch“, Bewährung sei nicht drin, das sei klar. „Aber im Prinzip kämpfen wir hier um jeden einzelnen Monat.“

Dass der Kampf aussichtslos bleiben wird, daran lässt Berufungsrichter Krause zu Beginn des Prozesses nicht den geringsten Zweifel. Benecken: „Aus unserer Sicht hätten zwei Jahre auch gereicht.“ Der Richter: „Aber nur für einen, der nichts mitbringt.“

Die Staatsanwältin lächelt. „Dem kann ich mich vollumfänglich anschließen.“