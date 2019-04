Diese komischen Figuren wollen den Titel „Lüdenscheider Lachsack“

Lüdenscheid – Gesucht wurden bis Ende März Clowns und andere komische Figuren. Und das aus gutem Grund: Denn in diesem Jahr wird am Johannes-Busch-Haus wieder ein großes Sommerfest gefeiert. Zum Programm gehört – zum neunten Mal – die Suche nach dem „Lüdenscheider Lachsack“.

Gewählt wird der „Lachsack“ am 30. Juni von den Besuchern des Festes an der Bodelschwinghstraße. Beworben haben sich 34 komische Figuren aus dem gesamten Bundesgebiet eine Zahl, auf die Integrative Kulturwerkstatt Alte Schule als Veranstalter stolz ist, zeigt sie doch, dass die Teilnahme am Sommerfest in den Kreisen der Clowns begehrt ist und man gern den Titel „Lüdenscheider Lachsack“ trägt.

Einen Nachmittag lang hat sich die Jury – bestehend aus dem Lüdenscheider Zauberer Timothy Thomson, Andreas Stach und Rüdiger Pawlowski vom Bewohner-Beirat des Johannes-Busch-Hauses – mit den Bewerbern beschäftigt und sich zahllose Links zu den gefilmten und ins Internet gestellten Auftritten angesehen. Am Ende stand eine Art Ranking fest. Auf den ersten drei Plätzen landeten das Duo "elabö", der Artist Kaspar Gross und „Herr Konrad“.

„elabö“ ist in Lüdenscheid keine unbekannte Größe mehr, begeisterte das biegsame Duo doch bereits im Februar im Kulturhaus bei der Gala „Augenschmaus und Ohrenweide“ das Publikum. Im Flair eines Stummfilms zeigte „elabö“ die Show „Schachmatt“, in der das Schachspiel sehr amüsant aus dem Ruder läuft. Hand-auf-Hand-Akrobatik und urkomischer Slapstick, eine artistische Verfolgungsjagd und ein äußerst akkurater Schachspieler, dem die Tricks seiner Gegenspielerin schnell über den Kopf wachsen, stehen im Mittelpunkt.

Der Artist und Straßenkünstler Kaspar Gross zeigt sein Programm „Home Made Bicycle Race“, eine Einladung in eine Welt aus subtiler Komik, Artistik und Improvisation. Er zeigt mit verwegenem Charme Jonglage auf dem kleinsten Fahrrad der Welt.

„Herr Konrad“ ist Clown und Jongleur mit einer Mischung aus Artistik und Komik. Zu seinem anspruchsvollen Programm gehört eine Hochradnummer. Gern, aber nicht aufdringlich nimmt er Kontakt zu seinem Publikum auf. Immerhin bilden die Gäste zusammen mit einige Experten der Alten Schule die Jury.

In der Vorauswahl kam's darauf an, so Thomas Wewers, Leiter der Integrativen Kulturwerkstatt an der Altenaer Straße, dass nicht nur Clowns auftreten, sondern die Mischung stimmt. Zweimal 20 Minuten werden die komischen Figuren beim Sommerfest Ende Juni spielen, bevor am späten Nachmittag auf der Bühne im Innenhof des Johannes-Busch-Hauses der „Lüdenscheider Lachsack“ gekürt wird. Wer mit abstimmt, hat die Chance, eines von drei Candlelight-Dinnern im Kleinen Prinzen zu gewinnen.