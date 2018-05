Kunststoff-Institut zeigt den Werdegang vom ersten Telefon zum Smartphone

Anhand einer kleinen musealen Schau mit 88 Exponaten seines langjährigen Geschäftspartners, der Firma Gigaset Communications, zeigt das Kunststoff-Institut im Schulungsbereich die Entwicklung der Telekommunikation von den ersten Telefonapparaten bis hin zu aktuellen Smartphones.

Der Ausflug in die Telefongeschichte soll der Beginn regelmäßiger Ausstellungen im Jahresrhythmus sein. Anhand derer möchte das Kunststoff-Institut auch die Wechselbeziehungen und vielfältige Zusammenarbeit mit Firmen anhand der Produkte und ihrer Entwicklung zeigen.

Tragbar waren Telefone früher auch schon. Stefan Schmidt, Geschäftsführer des Kunststoff-Instituts, macht’s vor, und trägt drei sperrige Apparate in einer großen Kiste zum Fototermin. Wie rasant sich Technik – und damit auch die Kunststofftechnik – in gut 100 Jahren verändert hat, führt die kleine museale Ausstellung im Seminarbereich des Kunststoff-Instituts vor Augen.

Gezeigt wird ein Querschnitt aus der Produktion der Firma Gigaset, früher Siemens, mit Geräten von 1907 bis 2017. Von ersten Bakelite-Exemplaren mit Wählscheibe über Modelle mit sperrigen Tasten führt der Spaziergang durch Technik-Jahrzehnte weiter zu langsam farbig werdenden Gehäusen bis hin zu den ersten Schnurlos-Modellen. 2017 endet der Überblick in der SmartHome Starterkit-Generation.

Hier zeigt sich dann auch der Einfluss des Kunststoff-Instituts deutlich. Gemeinsam habe man zum Beispiel eine hochwertige Folientechnologie entwickelt mit gold- und silberfarbenen Akzenten, abriebfest, "nicht so wie bei den Asiaten, wo irgendwann die Null weg ist“, sagen die Gigaset-Mitarbeiter aus Bocholt, Michael Obermann und Klaus Göring. Sie haben den Aufbau der musealen Schau unterstützt und begleitet. Sie lieferten die 88 Exponate, die Firmenhistorie spiegeln.

Die Zusammenarbeit kommt nicht von ungefähr. „Wir sind seit 21 Jahren technologisch sehr eng verbunden“, sagt Schmidt. Gigaset sei der letzte europäische Hersteller von Telekommunikationsgeräten, der sich am Markt behauptet. Und das Kunststoffinstitut arbeite mit daran, dass das auch so bleibe.

Diese enge Zusammenarbeit vor Augen zu führen, ist auch Sinn und Zweck der Ausstellung, die nun in mehrfacher Hinsicht für Kommunikation steht, wie Stefan Schmidt bereits erfahren hat.

„Es läuft viel besser, als ich gedacht habe“, freut er sich über die Resonanz der ersten Betrachter. Meist sind das Teilnehmer an den Schulungen im Institut an der Karolinenstraße. „Man kommt sofort ins Gespräch. Das Schöne am Telefon ist ja: Jeder hat’s schon mal benutzt.“

Für ein Jahr soll die Ausstellung nun auf der Schulungsebene für Gesprächsstoff und Aha-Effekte sorgen. Dann könnte sie weiterwandern, vielleicht ins Technikzentrum. Gleichzeitig soll es aber neues Leben in den Vitrinen geben.

Die Produktvielfalt der heimischen Industrie sei groß genug, um immer wieder neue Geschichten von der technischen Entwicklung zu erzählen, ist Schmidt überzeugt.

Schulklassen, Studenten oder sonstige Interessierte können den normalerweise nicht öffentlichen Schulungsbereich nach Anmeldung ebenfalls besichtigen. Kontakt: 0 23 51 / 1 06 41 91.