Lüdenscheider Kunststoff-Institut eröffnet Polymer Training Centre

Lüdenscheid - Der 30. Geburtstag des Kunststoff-Instituts sowie die Eröffnung des Polymer Training Centre - für die rund 300 Mitgliedsfirmen des KIMW und Gäste gab es am Donnerstag gleich zwei Gründe zu feiern. Unter den Rednern war auch Ministerialdirigent Karl-Uwe Bütof, Leiter der Abteilung Innovation und Märkte (NRW-Wirtschaftsministerium) voll des Lobes über das Erreichte.

„Lüdenscheid ist nicht nur die Stadt des Lichts, sondern auch die Stadt des Kunststoffs.“ Stefan Schmidt, einer der beiden Geschäftsführer des Kunststoff-Instituts der mittelständischen Wirtschaft (KIMW) zeigte sich zur Eröffnung des Polymer Training Centre (PTC) davon überzeugt, dass damit noch nicht der letzte Schritt zur Standort- und Kompetenzstärkung getan ist: „Seien Sie gespannt, was noch auf Sie zukommt.“

„Es hat geklappt“, stellte Stefan Schmidt fest – und meinte damit nicht nur den Bau des Aus- und Weiterbildungszentrums zwischen Karolinen- und Lutherstraße. Denn mit der Einweihung jährt sich zudem der 30. Jahrestag der Institutsgründung – ein doppelter Grund zum Feiern.

Aus ehedem 30 Gründungsmitgliedern wurden bis heute rund 300 Mitgliedsfirmen. Es hat also auch geklappt, die für die Region als wichtig erachtete Zukunftsindustrie dort zu verankern.

Schmidt streifte die Schwierigkeiten beim Bau des PTC, bedankte sich für den hohen Fördergeldanteil bei der Fünf-Millionen-Euro-Investition und zollte den Maschinenherstellern großes Lob, dass sie das PTC mit der „Crème de la Crème der Spritzgießtechnik“ ausgestattet hätten.

All das schaffe nun optimale Voraussetzungen, die Aus- und Weiterbildung in der sich schnell verändernden Kunststoff-Industrie auf den nächsten Level zu heben. Denn angesichts steigender Ansprüche an den Werkstoff brauche man „Menschen, die das alles ermöglichen“.

Ministerialdirigent Karl-Uwe Bütof (Leiter Abteilung Innovation und Märkte, NRW-Wirtschaftsministerium) sah das Fördergeld in der Hidden-Champion-Region gut angelegt und lobte deren „Industrie als ganz erheblichen Innovationstreiber“.

Aufsichtsratsvorsitzender Matthias Poschmann erinnerte an die Gründerzeit, in der „wir schon vieles richtig gemacht haben“. Das PTC sei nun die notwendige Weiterentwicklung: „Es ist ein ganz wesentlicher, wichtiger Meilenstein.“

Bürgermeister Dieter Dzewas bescheinigte dem KIMW „von Anfang an Treiber im Technikzentrum“ gewesen zu sein und würdigte das PTC als wichtigen Schritt auf dem Weg, Nachwuchs hier zu halten und hierher zu holen.

Und Dr.-Ing. Christoph Würtz (Leiter Produktion, Kostal) brachte die Hoffnung, die die Industrie angesichts des weltweiten Wettbewerbs mit dem PTC verbindet, auf den Punkt: „Optimierung benötigt Kompetenzen“.

Eine detaillierte Einführung in die neuen Schulungsangebote und -formen gab abschließend Projektleiter Torsten Urban. Sodann machten sich die Gäste aus Politik, Industrie und Wirtschaft ein Bild vom neuen Gebäude.

Und Stefan Schmidt durfte am Ende durchaus optimistisch sein, dass er einen Satz künftig vielleicht nicht mehr ganz so häufig hört, wenn er im In- und Ausland übers KIMW spricht: „Where the hell is Lüdenscheid?“ – „Wo zur Hölle liegt Lüdenscheid?“