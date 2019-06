Rosengarten mit roten Nasen

Die Lünsche Rotnasen traten am Samstagnachmittag im Rosengarten auf.

Lüdenscheid - Der Startschuss fiel schon mit einer grandiosen Jubiläumsgala im Kulturhaus im Spätwinter - am Samstagnachmittag läutete die Integrative Kulturwerkstatt Alte Schule den Countdown in Richtung Kulturwoche (erste Juliwoche) ein.

Nachdem am Freitagabend bereits das Schattentheater Vagantei Erhardt mit der Aufführung des "Kleinen Prinzen" für ein fast volles Haus in der Altstadtbühne gesorgt hatte - die Kulturwerkstatt kooperiert zum Jubiläum mit Blick auf den Auftrittsort mit verschiedenen Lüdenscheider Vereinen - legten am Samstagnachmittag lustige Gesellen im Rosengarten nach. "Art obscura" machte dabei mit dem Großgemälde "Spuren" den Anfang, indem Rollstuhlfahrer Farbe auf eine überdimensionale Leinwand brachten.

Das Comedy-Duo Drauf & Dran ließ anschließend Allerlei durch die Luft fliegen. Jonglage mit Keulen Bällen und Hüten brachte das Publikum zum Staunen. Der Abschluss der Outdoor-Veranstaltung zum Nulltarif gehörte den Lünsche Rotnasen, der hauseigenen Clownstruppe der Alten Schule. Die Clowns wanderten kreuz und quer durch den Rosengarten, trieben Schabernack mit dem Publikum und brachten die Passanten zum Lachen. Für den Abend stand bei Einbruch der Dunkelheit noch eine Feuershow mit Drauf & Dran auf dem Programm.