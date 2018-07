Lüdenscheider Kulturtage „Ready for Stage“ enden mit prächtiger Aufführung

Beim großen Finale ging es besonders bunt zu auf der Bühne – alle Beteiligten tanzten gemeinsam zu dem Song „We are family“ und brachten so die Botschaft des freundschaftlichen Miteinanders, die ihr Stück vermittelte, noch einmal auf den Punkt.

Lüdenscheid - Mit einer wahren Farbenpracht gingen am Donnerstag die Kulturtage „Ready für Stage“ zu Ende. Auf der Kulturhausbühne zeigten rund 90 junge Tänzerinnen und Tänzer ihre Version von der „Königin der Farben“.

Unter der Projektleitung von Angelika Steinacker hatten die Tanz AG des offenen Ganztags der Pestalozzischule, die Truppe „d.a.n.c.e.“ des TV Friesen, die Ballettschüler der Turboschnecken und Akteure der Tanz-Etage Hohenlimburg die Inszenierung vorbereitet.

Ein Stuhl, der Königin Malwida zum Auftakt des zweiten Teils als Thron diente, war das einzige Bühnenbild – sodass sich die Zuschauer voll und ganz auf die jungen Tänzer und Tänzerinnen konzentrieren konnten, die mit ihren gefühlvollen Darbietungen beeindruckten. Das Farbenspiel der Tänze wurde durch die Bühnenbeleuchtung unterstrichen, was für ein stimmungsvolles Ambiente sorgte.

Der erste Teil trug auch den Titel „Farbenspiel“ und zu passenden Liedtiteln präsentierten sich die Gruppen in verschiedenen Farben. Die älteren Ballettschülerinnen der Turboschnecken ließen sich bei „Goldfinger“ auch nicht von einer Musik-Panne aus der Ruhe bringen, während die jüngeren als „Pink Panther“ elegant über die Bühne schlichen. Auf den Abend eingestimmt hatte die Gruppe des TV Friesen mit den Pestalozzischülern in Grün. „Bunt wie ein Regenbogen“ ging es zu „What a wonderful world“ mit farbigen Bändern in die Pause.

Danach erzählten zwei Kinder die Geschichte der „Königin der Farben“, bevor gleich mehrere Mädchen in die Rolle von Königin Malwida schlüpften. Jeder Abschnitt der Geschichte war ein farbiger Tanz – Blau, Rot, das zu Rosa wird, und das zickige Gelb. Im darauffolgenden Streit prallten schwarz und weiß aufeinander, bevor alles Grau wird und die Wut die Oberhand gewinnt. Erst als die Tränen rollen, wird alles wieder gut und bunt, Alle freuen sich, bevor das sanfte Blau sie zur Ruhe kommen lässt – alles das wunderbar erzählt – oder vielmehr getanzt – von den Kindern.

Viel Beifall und „Bravo-Rufe“ waren der Lohn – und Blumen für Angelika Steinacker, garniert mit einem Dankeschön der Tänzer: „Wir würden uns freuen, wenn es im nächsten Jahr wieder so ein Projekt geben würde.“