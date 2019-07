Ist das Kulturhaus ein Denkmal? "Keine Käseglocke um das Gebäude"

Von der „Kulturmeile“ am Sauerfeld sprach Ausschussvorsitzender Norbert Adam.

Lüdenscheid – Das zwölf Seiten lange Gutachten des Amtes für Denkmalpflege beim LWL hat Eindruck gemacht: Die große Bedeutung, die die Gutachter dem Kulturhaus aus gleich mehreren Blickwinkeln beimessen, sorgte am Donnerstagnachmittag im Kulturausschuss für große Einvernehmlichkeit in Bezug auf den Denkmalschutz für das Kulturhaus.

Björn Weiß (CDU) meldete sich als erster zu Wort: „Das ist nicht zu diskutieren. Der Bericht ist sehr, sehr deutlich. Eir sollten dem schnell folgen.“ Jens Voß (SPD) schloss sich an und betonte: „Wir sollten stolz darauf sein, dass wir dieses Gebäude in dieser Stadt haben.“ Gleichzeitig sollte die Konsequenz aus dem Bericht der Denkmalschützer sein, „dass wir uns um die Treppenanlage kümmern.“ Matthias Wagner von den Grünen sagte: „Unsere Bedenken sind jetzt ausgeräumt.“ Auch er betonte: „Wir müssen etwas dafür tun, dass das Umfeld des Kulturhauses attraktiver wird.“

Rüdiger Rohmann von der Unteren Denkmalbehörde bei der Stadt Lüdenscheid hatte zuvor die Frage nach möglichen Einschränkungen für die Entwicklung des Kulturhauses verneint: „Der Denkmalschutz ist keine Käseglocke um das Gebäude. Es muss sich weiter entwickeln.“ Das Kulturhaus sei ein Gebäude das bespielt werden und wachsen können müsse. Beigeordneter Thomas Ruschin ergänzte, dass es viele Missverständnisse um den Denkmalschutz gebe. „Ein komplett leeres Gebäude, das nicht mehr lebt, will keiner.“

Auch Ausschussvorsitzender Norbert Adam begrüßte das Gutachten; „Wir haben nicht umsonst einen Architekten gewählt, der das Objekt als Ensemble kreiert hat.“ Er selbst spreche immer „gerne von der Kulturmeile“ am Sauerfeld. Entsprechend wohlwollend nahm der Ausschuss somit das Gutachten und den damit verbundenen Eintrag des Kulturhauses in die Denkmalliste der Stadt zur Kenntnis.

Angesichts des Personalmangels im technischen Bereich des Hauses – wir berichteten – regte Björn Weiß an, solche Stellen unbefristet auszuschreiben. Fachkräfte ließen sich mit befristeten Stellen nicht mehr locken. Dass soll als Anregung des Kulturausschuss in die Ratssitzung am Montag getragen werden.