Vorverkauf für Spielzeiteröffnung läuft

Lüdenscheid - Die neue Spielzeit im Kulturhaus wird am ersten Wochenende nach den Sommerferien mit einem ganz speziellen Veranstaltungsreigen eröffnet. Vom 31. August bis zum 2. September sollen die Besucher einen lebendigen Eindruck des vielseitigen Jahresprogramms im Kulturhaus bekommen. Neben kostenpflichtigen Veranstaltungen bietet das Kulturhaus ein kostenloses Rahmenprogramm mit Clownerie für Kinder, Lesungen der Theatertexte sowie eine Einführung in die Sinfoniekonzerte.

Karten für die kostenpflichtigen Veranstaltungen gibt es ab sofort im Vorverkauf. „Anlässlich des Spielzeitbeginns öffnet das Kulturhaus seine Türen, damit jeder, der möchte, ganz viel Theater erleben kann“, heißt es dazu in der Ankündigung: „Ob jung oder alt, lokal verwurzelt oder gerade erst hinzugezogen, ob als Familie oder Single.“

Wer sich über das Kulturhausprogramm unter der neuen Leitung informieren möchte, dem soll das Festwochenende reichlich Gelegenheit dazu bieten. Kasse und Abonnementbüro sind an allen drei Tagen geöffnet, das Kulturhaus-Team steht zur Information bereit. Von der feierlichen Eröffnung mit einer großen Oper, Premierenfeier und Sektempfang am Freitag, 31. August, über einen Familiennachmittag mit Kindertheater am Samstag, 1. September, bis hin zum ersten abendfüllenden Kleinkunstprogramm von Marian Heuser und einer anschließenden After Show Party mit den DJs von Outa Rim, reicht das Angebot an diesem Wochenende.

Das Programm am Eröffnungswochenende der Spielzeit im einzelnen:

- Freitag, 31. August, 18.30 Uhr, Oper „Don Carlos – Corridors of Power“, anschließend ab 21.15 Premierenfeier mit feierlicher Spielzeiteröffnung. „Corridors of Power“ ist eine aktuelle Version der Verdi-Oper, die das Landesjugendorchester NRW unter Sebastian Tewinkel in Kooperation mit „Zukunft Kultur“ auf die Bühne bringt. Tickets kosten zwischen 21,50 und 27,50 Euro (ermäßigt 11,50 bis 15,50 Euro), zuzüglich Gebühren.

- Samstag, 1. September, beginnt mit der Einführung in das Kinder-Kulturhausprogramm, ab 15 Uhr mit Clown Pipo. Parallel zur Einführung in das Kinder- und Jugendprogramm, das sich an die Eltern richtet, will Clown Pipo alle Menschen zwischen drei und 14 Jahren bestens unterhalten. Dazu ist der Eintritt frei. Um 16 Uhr beginnt die Aufführung des Kindertheaters „Der Grüffelo“ nach dem Bilderbuch von Axel Scheffler und Julia Donaldson. Der Eintritt dazu kostet für Kinder und Erwachsene 6,50 Euro zuzüglich Gebühren. Ab 17 Uhr ist Pipo wieder an der Reihe – mit Tombola.

Das Abendprogramm beginnt um 19 Uhr mit der kostenlosen Einführung in das Kulturhausprogramm. Ab 20 Uhr gibt es Kleinkunst – „Duales Denken“ mit Marian Heuser & Sascha Thamm, zusammen wollen die erfahrenen Slam Poeten eine abwechslungsreiche Mischung aus Sprachwitz, Poesie, Alltagswahnsinn und Nachdenklichkeit auf die Bühne bringen. Karten dafür kosten 12 Euro, ermäßigt 9 Euro, zuzüglich Gebühren. Ab 22 Uhr soll die Eröffnungs-Party mit Outa Rim steigen. Die Brüder Manuel und Julian Moos, bekannt durch ihre Veranstaltungsreihe „Schall & Rauch“ wollen alles auflegen, was zu elektronischer Musik dazu gehört. Tickets dafür gibt es für 3 Euro nur an der Abendkasse.

- Sonntag, 2. September, beginnt um 16.30 Uhr mit der Lesung von Theatertexten aus den Abo-Reihen A, B, C der Spielzeit 18/19. Thomas Schleissing-Niggemeann will eine Einführung in das Schauspielprogramm der besonderen Art bieten – dazu ist der Eintritt frei, ebenso wie für die Einführung in die Sinfoniekonzerte der Spielzeit 18/19 mit Volker Schmidt-Gertenbach ab 18 Uhr. Das Einführungswochenende beschließt ab 19.30 Uhr das Märkische Jugendsinfonieorchester mit seinem traditionellen Auftritt im Kulturhaus. Tickets dafür kosten im Vorverkauf 18 Euro, ermäßigt 9 Euro, zuzüglich Gebühren.