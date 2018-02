Kulturhaus-Streit: "Reaktionen sind maßlos verzerrt"

Lüdenscheid - Als Reaktion auf Kritik der CDU an der Arbeit von Kulturhausleiterin Rebecca Egeling hatten sich Sprecher der Fraktionen, der Bürgermeister, der Personalrat der Stadtverwaltung, die Intendantin selbst sowie Leserbriefschreiber geäußert. Nun hat CDU-Fraktionschef Oliver Fröhling eine Stellungnahme abgegeben.

„Die Reaktionen erscheinen mir maßlos verzerrt. Von ,Hexenjagd‘ oder ,Rufschädigung‘ zu sprechen, ist übertrieben. Ich wüsste nicht, welche Aussagen wir zu korrigieren hätten.

Wir haben nicht behauptet, dass Frau Egeling nicht arbeiten würde, wohl aber teilweise falsche Prioritäten setzt. Eine solche Diskussion muss erlaubt sein.

Sie wäre weniger hochgekocht, wenn die SPD sie im Kulturausschuss nicht in den nichtöffentlichen Teil verlegt und wenn Frau Egeling Fragen beantwortet hätte. Es ist der Eindruck entstanden, dass etwas verheimlicht werden soll.

"Es geht um die Kritik rund ums Kulturhaus"

Personalthemen gehören in eine nichtöffentliche Sitzung. Hier geht es um etwas anderes. Hier geht es um Kritik rund um das Kulturhaus. Die entstammt nicht den Fantasien einiger Christdemokraten, sondern ist das Ergebnis von Gesprächen mit Bürgern, die sich über das Kulturhaus, deren Leitung oder den ,Kundenumgang‘ beschwert haben.

Darüber hinaus verstehe ich nicht, warum Frau Egeling die Fragen im Ausschuss teilweise gar nicht beantwortet hat, auch nicht im nichtöffentlichen Teil, aber vier Tage später in einer öffentlichen Stellungnahme darauf eingeht. Eine vernünftige Diskussion im öffentlichen Teil der Sitzung hätte zur Versachlichung beigetragen.

Mittlerweile ist ein Trend erkennbar: Kritische Fragen aus Teilen der Politik werden zu Skandalen hochstilisiert. Einigen Bereichen in der Verwaltung wäre es wohl am liebsten, wenn Vorlagen ohne Diskussionen oder Kritik abgenickt würden. Teile des Rates kommen diesem Wunsch bereitwillig nach.

Allerdings stellt sich die Frage, ob der Rat dann noch benötigt wird. Mein Demokratieverständnis ist ein anderes. In der Diskussion ist erkennbar, wie das Vorgehen der Verwaltung hinsichtlich des Personals funktioniert:

"Aus einer DIN-A4-Seite wurden drei"

2016 sollte die Stelle der Kulturhausleitung ausgeschrieben werden. Ein Gremium aus Politik und Verwaltung entwarf einen Text mit den Stellenanforderungen. Die Stellenausschreibung wurde dann von der Verwaltung ausgeweitet. Aus einer DIN-A4-Seite wurden drei.

Und nun spricht die Verwaltung davon, dass ,es in den letzten Jahren zu einer Überfrachtung der Stelle der Leitung des Kulturhauses gekommen ist‘. Nein, diese Überfrachtung ist hausgemacht!

Der Rest ist bekannt: Die neue Stelleninhaberin tritt den Dienst an und bemerkt sofort, obwohl der Ausschreibungstext vorher bekannt war, dass die Vielzahl an Aufgaben nicht zu schaffen sei. Eine zusätzliche Stelle wird gefordert, beantragt und von der Ratsmehrheit abgesegnet. So entstehen neue Stellen in der Verwaltung.

"Es geht um die Verwendung von Steuergeldern"

Aufgabenkritik findet im Rathaus nicht statt, also werden wir uns auch künftig über Stellenausweitungen unterhalten müssen. Auch dann werden kritische Fragen der CDU skandalisiert. Dennoch werden wir weiter genau hinsehen, schließlich handelt es sich um Verwendung von Steuergeldern.

Ich erwarte, dass sich die Verwaltung um die kritischen Themen kümmert und zur Zufriedenheit der Kulturhaus-Kunden regelt.“

