Kulturhaus-Zoff: Jetzt sprechen Rebecca Egeling und Bürgermeister Dieter Dzewas

Lüdenscheid - Bürgermeister Dieter Dzewas hat sich in die Diskussion über die öffentliche CDU-Kritik an Kulturhausleiterin Rebecca Egeling eingeschaltet. Und auch die Intendantin selbst gab erstmals eine Stellungnahme ab.

Im Gespräch mit unserer Redaktion verteidigte Dzewas die Intendantin und ihr Team. „Die Art der Diskussion führt nicht nach vorne.“ Aus einzelnen Fehlern – wie etwa die Panne beim Vorverkauf für den Modemarkt – „schwerste Verfehlungen zu machen“, sei „nicht gerechtfertigt“.

Aus einem Beschlussvorschlag der Verwaltung vom November für eine zusätzliche Stelle im Kulturhaus geht hervor, dass Aufgaben „im Bereich der Entwicklung und Steuerung von Marketingaktivitäten, Generaldisposition aller Veranstaltungen [...], die Mitarbeit im Bereich Theaterpädagogik und die Vertragsabwicklungen erledigt werden sollen.

Weiter heißt es in dem Papier: „Aktuell übersteigen Aufgaben [...] die Aktivitäten im Zusammenhang mit einer gewünschten Neuausrichtung den Stellenumfang.“

„Überfrachtung der Stelle“

Außerdem sei aufgefallen, „dass es in den letzten Jahren zu einer Überfrachtung der Stelle der Leitung des Kulturhauses gekommen ist“. Es seien Stellenkapazitäten weggefallen, „die zu erledigenden Aufgaben jedoch nicht“.

Kulturhaus-Leiterin Rebecca Egeling in der Schusslinie

Zurzeit engagiere sich das Team „sehr stark“ dafür, dass „der Spielbetrieb, das Vermietungsgeschäft, der [...] Kundenkontakt und die internen Verwaltungsaufgaben reibungslos funktionieren“. Dabei seien die Leiterin und ihr Team zeitlich und persönlich an ihre Grenzen gekommen.

Oliver Fröhling kritisiert minimale Erreichbarkeit von Rebecca Egeling

„Die aktuelle Situation ist sehr angespannt und führt dazu, dass viele Aufgaben nicht zur Erledigung kommen können.“

+ Bürgermeister Dieter Dzewas © Cedric Olivier Nougrigat Dass die Diskussion über die Intendantin oder den hohen Krankenstand in ihrem Team von Gremien des Rates nicht öffentlich geführt wird, bezeichnete Dieter Dzewas als „richtig, weil persönliche Daten erörtert werden“.

Auch zum Thema „Dramaturgie on Demand“, einem früheren Unternehmen der Intendantin, äußert sich der Bürgermeister gegenüber unserer Redaktion.

Bei ihrer Vorstellung im Hauptausschuss habe Rebecca Egeling auf ihre damalige Nebentätigkeit hingewiesen. „Nach meiner Kenntnis nimmt sie sie nicht mehr wahr.“ Im übrigen müsse sie sich eine Nebentätigkeit auch nicht genehmigen lassen.

Kulturhausleiterin äußert sich erstmals öffentlich

Erstmals äußerte sich in diesem Zusammenhang die von der CDU attackierte Kulturhausleiterin am Dienstag öffentlich.

In ihrer Stellungnahme geht sie ausführlich auf die Arbeit der zurückliegenden Monate ein. Außerdem erläutert sie personelle Lücken, etwa durch krankheitsbedingte Ausfälle, und die damit verbundenen Probleme bei der Bewältigung der Aufgaben sowie ihr früheres Unternehmen.

Hier die Stellungnahme – aus redaktionellen Gründen leicht gekürzt – im Wortlaut:

„In der Argumentation von Herrn Fröhling wird bedauerlicherweise festgestellt, dass ich nicht erreichbar sei, anderen Tätigkeiten nachginge, nur nach Personal schreien würde und angeblich keine neuen Ideen vorgestellt hätte. Ich möchte mit ersterem Punkt beginnen:

Präsenz und Zuschauernähe sind mir ein wichtiges Anliegen. Deshalb habe ich ein regelmäßiges Lehrertreffen initiiert, einen Kinderkulturhausbeirat und einen Jugendkulturhausbeirat gegründet und biete mit meinem Team regelmäßig Führungen durch das Kulturhaus an. All das sind Neuerungen, die nicht nur als Ideen vorgestellt wurden, sondern die bereits gelebte Praxis sind.

Zusätzlich habe ich mit der neuen Reihe ‘Party_cipation’ ein Programm der Teilhabe ermöglicht: Es werden regelmäßig Workshops von Regisseuren, Schauspielern und Choreographen angeboten, um eine Brücke zu schlagen zwischen der Seh-Erfahrung und Möglichkeiten der Mitgestaltung.

"Wieso bekomme ich auf meine Ideen keine Antwort?"

Meine Ideen liegen der CDU-Fraktion seit September 2016 schriftlich vor. Wieso bekomme ich auf meine Ideen keine Antwort? Unter dem Titel „Jetzt Zukunft gestalten“ habe ich meine Ziele für die Leitung des Kulturhauses bereits vor Arbeitsantritt unbezahlt in die Form eines ausgearbeiteten Konzepts gebracht und dieses dem Rat der Stadt im Rahmen meines Vorstellungsgesprächs überreicht.

+ Kulturhausleiterin Rebecca Egeling. © Joachim Manuel Riederer Ich hatte meine Hausaufgaben bereits erledigt, bevor sie mir aufgetragen wurden. Das Konzept „Jetzt Zukunft gestalten“ bietet mir und meinem Team einen Leitfaden über die Ziele und Arbeitsschritte während meiner Intendanz. Wir sind auf einem guten Weg.

Ich arbeite rund 50 Stunden pro Woche für das Kulturhaus und bin stetig auf der Hut, dass ich durch Überstunden nicht das Arbeitsschutzgesetz verletzte. Es überrascht mich, dass mich die CDU-Fraktion nicht am Arbeitsplatz erreicht.

Ich ‘schreie’ auch nicht nach Personal, das entspricht nicht meinem Naturell. Richtig ist, dass wir durch mehrere gleichzeitig auftretende Krankheitsfälle in 2017 im Bereich des Abonnementbüros, der Kasse und des Vermietungssektors unseren eigenen hohen Standards nicht entsprechen konnten.

In 2017 fielen zwei von fünf Stellen ganzjährig aus. Ich selbst kann abwesende Kollegen nur bedingt vertreten. Auch bin ich nicht befugt, Personal einzustellen. Hierfür ist der Fachdienst Personal zuständig, und ich bin dankbar für die Übereinkunft mit der Fachdienstleitung, dass ich, um die Service-Orientierung sicherzustellen, rasche und unbürokratische Lösungen bekomme, damit unsere Kunden in Zukunft wieder zufrieden mit uns sind. All diese Dinge sind auf einem guten Weg.

"Ich gehe keiner Nebenbeschäftigung nach"

Vor meiner Tätigkeit für den öffentlichen Dienst war ich freiberuflich tätig. Als Selbständige bringe ich Unternehmergeist und Motivation auch in die Verwaltung ein – und auch meine Kollegen in der Verwaltung ruhen nicht. Ich verfüge über Disziplin und Leistungsbereitschaft.

Das Ausmaß meiner Überstunden ist gerade noch mit dem Arbeitsrecht vereinbar, und in 2017 habe ich auf zwei Wochen meines Jahresurlaubs verzichtet. Darüber klage ich nicht, und würde es diesen Anlass nicht geben, würde ich dies nicht öffentlich machen.

Und übrigens: Ich gehe keiner Nebenbeschäftigung nach. Der Geschäftsbetrieb von „Dramaturgie on demand“ ruht seit Beginn meiner Intendanz am Kulturhaus. Wer sich meine Website ansieht, erkennt, dass die letzten Referenzen aus 2016 stammen.

Ich würde mich freuen, wenn Herr Fröhling das öffentlich korrigiert, denn eine solche Nachrede schädigt meinen Ruf.“